衝一波！秋冬最夯旅遊景點地圖出爐　30條推薦路線一次看

▲台灣好行今年特別推出「搭好行暢遊秋冬HOT景點」地圖。（圖／觀光局）
記者賴文萱／台北報導
台灣好行今年特別推出「搭好行暢遊秋冬HOT景點」地圖，全台秋冬好吃、好玩全都一目瞭然，只要搭上台灣好行輕鬆出發玩透透，30條推薦路線一次看。
北部可以去和平島吃海鮮、北投泡溫泉、陽明山和福隆賞秋芒；中部有日月潭賞楓、車城賞楓、東埔泡溫泉；南部到關子嶺泡溫泉、井仔腳鹽田賞鳥；東部來礁溪或縱谷鹿野線都能泡湯大口吃海產；金門也能來一趟古寧頭戰場線賞鳥之旅。
▲搭乘台灣好行北投竹子湖線，可以到陽明山賞秋芒。（圖／網友bealiveroy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
【北部】
黃金福隆線
福隆遊客中心
賞秋芒
黃金福隆線
南雅南新宮
賞秋芒
黃金福隆線
澳底
吃海鮮
宜蘭東北角海岸線
大里天公廟
賞秋芒
宜蘭東北角海岸線
礁溪轉運站
泡溫泉
濱海奇基線
和平島
吃海鮮
濱海奇基線
和平島公園
吃海鮮
皇冠北海岸線
野柳地質公園
吃海鮮
皇冠北海岸線
加投里
泡溫泉
北投竹子湖線
陽明山
賞秋芒
▲北投公園露天溫泉。（圖／台北市政府提供）
北投竹子湖線
北投公園
泡溫泉
木柵平溪線
十分寮站
賞秋芒
小烏來線
小烏來天空步道
泡溫泉
▲石門水庫。（圖／桃園市政府提供）
石門水庫線
石門水庫
賞楓
東眼山線
東眼山國家森林遊樂區
賞楓
獅山線
獅山遊客中心
賞楓
獅山線
三灣
賞秋芒
礁溪線
礁溪火車站
泡溫泉
【中部】
東埔線
東埔站
泡溫泉
▲日月潭。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
日月潭線
日月潭（騎乘自行車往水社壩或轉乘車埕線水社壩站下車）
賞楓
車埕線
水社壩站
賞楓
車埕線
車埕站
賞楓
【南部】
西濱快線
泰安宮（井仔腳鹽田）
賞鳥
99安平台江線
黑面琵鷺賞鳥亭
賞鳥
▲關子嶺泡湯。（圖／取自台南市政府網站）
關子嶺故宮南院線
寶泉橋
泡溫泉
關子嶺故宮南院線
關子嶺
泡溫泉
墾丁快線
車城農會站（轉乘518公車路線往四重溪）
泡溫泉
▲花蓮石梯坪海岸。（圖／網友nov__24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
【東部】
東海岸線
石梯坪
吃海鮮
縱谷鹿野線
四維
泡溫泉
縱谷鹿野線
鹿嗚溫泉酒店
泡溫泉