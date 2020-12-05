衝一波！秋冬最夯旅遊景點地圖出爐　30條推薦路線一次看

▲台灣好行今年特別推出「搭好行暢遊秋冬HOT景點」地圖。（圖／觀光局）

記者賴文萱／台北報導

台灣好行今年特別推出「搭好行暢遊秋冬HOT景點」地圖，全台秋冬好吃、好玩全都一目瞭然，只要搭上台灣好行輕鬆出發玩透透，30條推薦路線一次看。

北部可以去和平島吃海鮮、北投泡溫泉、陽明山和福隆賞秋芒；中部有日月潭賞楓、車城賞楓、東埔泡溫泉；南部到關子嶺泡溫泉、井仔腳鹽田賞鳥；東部來礁溪或縱谷鹿野線都能泡湯大口吃海產；金門也能來一趟古寧頭戰場線賞鳥之旅。

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▲搭乘台灣好行北投竹子湖線，可以到陽明山賞秋芒。（圖／網友bealiveroy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

【北部】



黃金福隆線

福隆遊客中心

賞秋芒

黃金福隆線

南雅南新宮

賞秋芒

黃金福隆線

澳底

吃海鮮

宜蘭東北角海岸線

大里天公廟

賞秋芒

宜蘭東北角海岸線

礁溪轉運站

泡溫泉

濱海奇基線

和平島

吃海鮮

濱海奇基線

和平島公園

吃海鮮

皇冠北海岸線

野柳地質公園

吃海鮮

皇冠北海岸線

加投里

泡溫泉

北投竹子湖線

陽明山

賞秋芒

▲北投公園露天溫泉。（圖／台北市政府提供）

北投竹子湖線

北投公園

泡溫泉

木柵平溪線

十分寮站

賞秋芒

小烏來線

小烏來天空步道

泡溫泉

▲石門水庫。（圖／桃園市政府提供）

石門水庫線

石門水庫

賞楓

東眼山線

東眼山國家森林遊樂區

賞楓

獅山線

獅山遊客中心

賞楓

獅山線

三灣

賞秋芒

礁溪線

礁溪火車站

泡溫泉

【中部】

東埔線

東埔站

泡溫泉

▲日月潭。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

日月潭線

日月潭（騎乘自行車往水社壩或轉乘車埕線水社壩站下車）

賞楓

車埕線

水社壩站

賞楓

車埕線

車埕站

賞楓

【南部】

西濱快線

泰安宮（井仔腳鹽田）

賞鳥

99安平台江線

黑面琵鷺賞鳥亭

賞鳥

▲關子嶺泡湯。（圖／取自台南市政府網站）

關子嶺故宮南院線

寶泉橋

泡溫泉

關子嶺故宮南院線

關子嶺

泡溫泉

墾丁快線

車城農會站（轉乘518公車路線往四重溪）

泡溫泉

▲花蓮石梯坪海岸。（圖／網友nov__24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

【東部】

東海岸線

石梯坪

吃海鮮

縱谷鹿野線

四維

泡溫泉

縱谷鹿野線

鹿嗚溫泉酒店

泡溫泉

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