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衝一波！秋冬最夯旅遊景點地圖出爐　30條推薦路線一次看

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▲▼台灣好行今年特別推出「搭好行暢遊秋冬HOT景點」地圖。（圖／觀光局）

▲台灣好行今年特別推出「搭好行暢遊秋冬HOT景點」地圖。（圖／觀光局）

記者賴文萱／台北報導

台灣好行今年特別推出「搭好行暢遊秋冬HOT景點」地圖，全台秋冬好吃、好玩全都一目瞭然，只要搭上台灣好行輕鬆出發玩透透，30條推薦路線一次看。

北部可以去和平島吃海鮮、北投泡溫泉、陽明山和福隆賞秋芒；中部有日月潭賞楓、車城賞楓、東埔泡溫泉；南部到關子嶺泡溫泉、井仔腳鹽田賞鳥；東部來礁溪或縱谷鹿野線都能泡湯大口吃海產；金門也能來一趟古寧頭戰場線賞鳥之旅。

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▲陽明山芒草,芒花。（圖／網友bealiveroy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲搭乘台灣好行北投竹子湖線，可以到陽明山賞秋芒。（圖／網友bealiveroy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

【北部】

黃金福隆線
福隆遊客中心
賞秋芒

黃金福隆線
南雅南新宮
賞秋芒

黃金福隆線
澳底
吃海鮮

宜蘭東北角海岸線
大里天公廟
賞秋芒

宜蘭東北角海岸線
礁溪轉運站
泡溫泉

濱海奇基線
和平島
吃海鮮

濱海奇基線
和平島公園
吃海鮮

皇冠北海岸線
野柳地質公園
吃海鮮

皇冠北海岸線
加投里
泡溫泉

北投竹子湖線
陽明山
賞秋芒

▲北投公園露天溫泉。（圖／台北市政府提供）

▲北投公園露天溫泉。（圖／台北市政府提供）

北投竹子湖線
北投公園
泡溫泉

木柵平溪線
十分寮站
賞秋芒

小烏來線
小烏來天空步道
泡溫泉

▲▼石門水庫。（圖／桃園市政府提供）

▲石門水庫。（圖／桃園市政府提供）

石門水庫線
石門水庫
賞楓

東眼山線
東眼山國家森林遊樂區
賞楓

獅山線
獅山遊客中心
賞楓

獅山線
三灣
賞秋芒

礁溪線
礁溪火車站
泡溫泉

【中部】

東埔線
東埔站
泡溫泉

▲雲品溫泉飯店日月潭。（圖／記者陳涵茵攝）

▲日月潭。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

日月潭線
日月潭（騎乘自行車往水社壩或轉乘車埕線水社壩站下車）
賞楓

車埕線
水社壩站
賞楓

車埕線
車埕站
賞楓

【南部】

西濱快線
泰安宮（井仔腳鹽田）
賞鳥

99安平台江線
黑面琵鷺賞鳥亭
賞鳥

▲關子嶺賞燈泡湯吃美食。（圖／取自台南市政府網站）

▲關子嶺泡湯。（圖／取自台南市政府網站）

關子嶺故宮南院線
寶泉橋
泡溫泉

關子嶺故宮南院線
關子嶺
泡溫泉

墾丁快線
車城農會站（轉乘518公車路線往四重溪）
泡溫泉

▲▼花蓮石梯坪海岸（圖／網友nov__24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花蓮石梯坪海岸。（圖／網友nov__24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

【東部】

東海岸線
石梯坪
吃海鮮

縱谷鹿野線
四維
泡溫泉

縱谷鹿野線
鹿嗚溫泉酒店
泡溫泉

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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