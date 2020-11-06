台灣好行玉長豐濱線開行免費試乘　中途轉乘東海岸可遊透透

▲玉長豐濱線郵輪式列車正式開行，讓旅人漫遊更加舒適。 (圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在後疫情期間安心旅遊方案推動下，東部海岸線及花東縱谷成為熱門目的地。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處除持續行銷台灣好行-東部海岸線，由台東轉運站-三仙台遊憩區外，今年更增加玉長豐濱線郵輪式列車，並自11月7日正式開行，讓縱谷及海岸無距離，讓旅人的漫遊更加舒適。

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▲▼後續將推出玉長豐濱線一日券及東部海岸玉長豐濱線二日券2款套票。

玉長豐濱線郵輪式列車串聯玉里、長濱、豐濱等沿線景點，每日一班車，上午10:50自玉里火車站出發下午4點50分返回玉里火車站，途經安通溫泉、長濱、北回歸線、石梯漁港、石梯坪、金剛大道等知名景點，車上並提供語音導覽QR code，沿途可下車欣賞美景，享受在地美食，循著豎直的濱海道路、跨過稻穗浪花的波動、徜徉無PM2.5的村落，細細體驗「雙濱生活趣」的漫趣慢遊。

旅客也可以在石梯坪、石梯漁港轉搭花蓮304東海岸郵輪式列車，銜接東海岸花蓮段的行程，也可以在寧埔休憩區轉搭乘鼎東客運8181幸福巴士，到成功來趟最海派海味的「成功人．事」小旅行，或接軌「東部海岸線」繼續東海岸南段遊程···整條花東海岸都可以藉此輕鬆搭乘大眾運具玩透透。

▲▼行駛路線、發車時刻及價目表。

東管處前於中秋及雙十連假期間，試辦7班次的免費搭乘，預約踴躍大受好評，為鼓勵遊客淡季旅遊，更加碼於11月7日起至11月30日續辦免費搭乘活動，另名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」等任一字者，至12月31日前均可免費搭乘，此外手上有東部海岸線票根者（任何一款），搭乘玉長豐濱線亦可享半價優惠（原價299元，半價150元），歡迎大家踴躍參加，預約搭乘一起結伴體驗山海間之美。

本路線後續將推出2款套票：玉長豐濱線一日券299元，及東部海岸玉長豐濱線二日券499元。詳情請洽：台灣好行官方網站：https://www.taiwantrip.com.tw/ 套票預約網址：http://www.hodiway.com/ 預約專線：鼎 東 客 運 089-333443。

►腦公！你不可以賴帳喔