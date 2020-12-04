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奇美醫學中心推動HIV友善醫療　成為更有溫度的醫院

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▲奇美醫學中心醫療團隊推動HIV友善醫療，成為更有溫度的醫院而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心醫療團隊推動HIV友善醫療，成為更有溫度的醫院而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

2020年為世界衛生組織給HIV防治訂立了「90-90-90」（90%感染者知道自己的感染狀態、90%知道狀態者開始接受藥物治療、90%接受治療者病毒量都測不到）目標的一年，奇美醫學中心製作2020年HIV友善月曆，並由院長、副院長、各科部部長主任及醫療團隊來擔任友善大使，接受訪談錄製宣導影片。

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影片中，各位大使及團隊也以”減少醫療歧視，建立友善醫院”的口號，來呼籲大家提升自己對疾病的認識。奇美醫學中心也因應12月1日的世界愛滋日，於走廊上設立看板及打卡牆，讓更多人員及民眾可以看到推廣友善醫療的成果。（影片請參閱此網址：https://www.youtube.com/channel/UC1I8_sakho81ApvZra2-PhA/videos）

奇美醫學中心感染科暨加護病房醫師杜漢祥指出，隨著抗反轉錄病毒藥物的發展及治療，人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病病毒）感染已經成為可以控制的慢性疾病。只要按時服藥控制，感染者們不但可以回復到健康的生活，病毒量測不到時也不具有傳染力（undetectable = untransmittable, U = U）。但隨著壽命的延長，HIV感染者也開始面臨很多其他的疾病，例如高血壓、高血脂、心血管疾病、癌症等，以及各種不同的醫療需求，例如手術、拔牙等。在過去，感染者就醫時可能會遇到被拒絕，或者病情被曝光的風險。

▲奇美醫學中心醫療團隊推動HIV友善醫療，成為更有溫度的醫院而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2017年的台灣愛滋汙名與歧視調查曾指出，7.3％的感染者在就醫時表明感染狀況，便遭受拒絕；10.6％的感染者的感染身份，在未經授權的情形下，遭到醫療人員洩露。而奇美醫療財團法人奇美醫院過去也曾對院內第一線員工進行問卷調查，發現約有三分之一人員表示曾經看到或聽到過有關HIV醫療歧視的行為或言語。因此，奇美醫學中心一直努力推動HIV友善醫療，期望可以改善感染者的就醫環境，並且可以提供感染者們全人全面化的醫療照護。

其實，很多人對於HIV都有很多迷思及誤解，不只是一般民眾，即便是醫護人員也不一定對HIV有全面的認識。奇美醫學中心向來以”專業、關懷、效率”的核心價值，建立以人為本的醫療團隊，關懷及友善的態度，往往正是打破人與人之間藩籬的第一步，對很多HIV感染者而言更是如此。

在社會上，他們常常需要面對很多的眼光、壓力及歧視，而奇美醫學中心更不希望醫療環境成為加重這種歧視的一份子。除了站在病人的立場，奇美醫學中心也發現因為對於疾病的不熟悉，第一線工作人員在照護時也容易有擔心及焦慮，特別是在執行比較侵入性的治療時。另外，照顧上很多的細節的處理，例如隱私、告知等，也不是太熟悉，反而對病人及照護者都造成壓力。隨著感染者們的醫療需求漸漸增加，我們需要建立一個跨領域的醫療照護團隊一起來照護感染者。

因此，奇美醫學中心過去幾年舉辦了各種教育訓練及活動，讓員工可以更了解這個疾病，免除大家心中的焦慮與不安。奇美醫學中心感染科醫師們也到各科部去宣導，讓不同科別的醫師也更了解HIV這個疾病的最新進展及防治方式，例如U = U的概念等。病理中心和感染科也配合政策，推出一站式愛滋匿名快速篩檢服務，讓很多新診斷個案可以在很短的時間內就可以接受到治療。另外，急診醫學部也與感染科合作，在沒有感染科門診時也能協助開立暴露後預防性投藥（PEP），提供有需要的民眾即時性的HIV預防。

有了抗病毒用藥以及各種預防措施，目前全球的HIV新感染人數及因為HIV而死亡的人數都有持續下降的趨勢。但要完全消弰一個疾病一直以來都被社會貼上的標籤並不容易，世界衛生組織也提出了終結愛滋三個要素（零感染、零死亡、零歧視）。

藉由推動友善醫療，奇美醫學中心建立了跨領域的HIV全人照護團隊，讓感染者們可以放心及安全地接受治療。對疾病的更了解及熟悉也消除了很多第一線工作人員心中的焦慮與不安，這樣人員也可以在更多的照護細節上用心，有更多人與人之間的關懷。HIV並沒有想像中的可怕，醫療更應該帶來關懷並非歧視。奇美醫學中心更希望藉由活動的推廣，也讓更多的民眾可以更了解這個疾病，把友善的種子繼續散播出去，減少社會對於疾病的標籤化。因此，想要減少歧視，就讓我們先從暸解這個疾病開始吧！

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