美國「國民萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時序逐漸進入冬季，喝碗熱湯取暖就是最大享受，也正好是燉鍋與相關產品的旺季，康寧餐具在台推出美國熱銷數年、號稱有國民鍋之稱的Instant Pot萬用鍋，主打飯鍋、燉鍋、舒肥機與優格製造機多合一功能，加上超平價入手的價位，向想嘗試使用萬用鍋、有預算考量的族群招手。

▲用萬用鍋燉肉不用顧爐火。

Instant Pot品牌源自加拿大，僅以社交媒體建立客群及口碑，其萬用鍋產品更創下19個小時賣出30萬個的紀錄，台灣首先引進DOU SV機型，內容量為5.7公升，內建12種料理行程，包括肉類、豆類、燉湯、慢燉、煎炒、白米飯、雜糧飯、煮粥、蒸煮、優格與舒肥模式，多數料理都能在1小時內完成，只要按下按鍵免顧火就能完成複雜菜色。

▲鍋蓋同時具有浮子閥及排氣閥設計，能自動調節壓力。

除了能煮白米飯之外，其特色也包括近幾年熱門的舒肥料理，例如雞胸肉之類較容易乾柴的食材，使用舒肥法便能保持口感鮮嫩，開啟舒肥模式便會以恆溫60度進行慢速烹調，出門前準備好，回家就能即時開飯，另還能預約24小時內的料理行程，在料理行程結束後，也會持續保溫6小時，適合同時兼顧家庭與工作的辛苦媽。

其面板設計簡潔易懂，很適合剛入門萬用鍋的使用者，還有優格模式，只要加入牛奶跟菌種，就能製作新鮮優格，還能透過蒸煮功能烘烤麵包和麵糰，對於初使用完全無概念的消費者，內附食譜能讓使用輕鬆上手，更夠意思的是價格，台上市售價為3,699元，目前於COSTCO獨家銷售。

▲鍋身尺寸頗大，但可取代許多電器，小廚房能好好考量。

台灣品牌奇美近期也發表旗下平價好入手的廚房家電，包括新款奇美32L旋風電烤箱，採用360度旋風烘烤對流設計，提供5種火力模式，除烤食材之外還能做麵包，黑色簡潔外型很有日系感，售價2,488元；微電腦電子鍋主打3D立體熱循環技術，有8組料理模式包括燉湯、熬粥、做蛋糕、再加熱功能，想煮雞湯、滷味、燉飯都一鍵完成，售價也相當親民，只要2,288元。

▲奇美也推出旗下平價小家電，強調多功能合一，售價都3,000元有找。