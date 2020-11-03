　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

美國「國民萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供）

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時序逐漸進入冬季，喝碗熱湯取暖就是最大享受，也正好是燉鍋與相關產品的旺季，康寧餐具在台推出美國熱銷數年、號稱有國民鍋之稱的Instant Pot萬用鍋，主打飯鍋、燉鍋、舒肥機與優格製造機多合一功能，加上超平價入手的價位，向想嘗試使用萬用鍋、有預算考量的族群招手。

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供）

▲用萬用鍋燉肉不用顧爐火。

Instant Pot品牌源自加拿大，僅以社交媒體建立客群及口碑，其萬用鍋產品更創下19個小時賣出30萬個的紀錄，台灣首先引進DOU SV機型，內容量為5.7公升，內建12種料理行程，包括肉類、豆類、燉湯、慢燉、煎炒、白米飯、雜糧飯、煮粥、蒸煮、優格與舒肥模式，多數料理都能在1小時內完成，只要按下按鍵免顧火就能完成複雜菜色。

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供）

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供）

▲鍋蓋同時具有浮子閥及排氣閥設計，能自動調節壓力。

除了能煮白米飯之外，其特色也包括近幾年熱門的舒肥料理，例如雞胸肉之類較容易乾柴的食材，使用舒肥法便能保持口感鮮嫩，開啟舒肥模式便會以恆溫60度進行慢速烹調，出門前準備好，回家就能即時開飯，另還能預約24小時內的料理行程，在料理行程結束後，也會持續保溫6小時，適合同時兼顧家庭與工作的辛苦媽。

其面板設計簡潔易懂，很適合剛入門萬用鍋的使用者，還有優格模式，只要加入牛奶跟菌種，就能製作新鮮優格，還能透過蒸煮功能烘烤麵包和麵糰，對於初使用完全無概念的消費者，內附食譜能讓使用輕鬆上手，更夠意思的是價格，台上市售價為3,699元，目前於COSTCO獨家銷售。

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供）

▲鍋身尺寸頗大，但可取代許多電器，小廚房能好好考量。

台灣品牌奇美近期也發表旗下平價好入手的廚房家電，包括新款奇美32L旋風電烤箱，採用360度旋風烘烤對流設計，提供5種火力模式，除烤食材之外還能做麵包，黑色簡潔外型很有日系感，售價2,488元；微電腦電子鍋主打3D立體熱循環技術，有8組料理模式包括燉湯、熬粥、做蛋糕、再加熱功能，想煮雞湯、滷味、燉飯都一鍵完成，售價也相當親民，只要2,288元。

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供）

▲平價萬用鍋instant pot登台。（圖／康寧、奇美提供）

▲奇美也推出旗下平價小家電，強調多功能合一，售價都3,000元有找。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MagSafe問題多！配12 mini「快充僅12W」　插有線耳機跑更慢

三星釋出SmartThings Find功能 用AR幫你找手機、耳機

宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元

超強大充電板「MagSafe Duo」上市指日可待！　韓國已通過合規測試

美國國民「萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

iPad Air 4 正式開賣啦！　今天下單最快 11/13 到貨

讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」　雙11啟動800台預購

業界唯一雲端原生安全平台　Palo Alto推出Prisma Cloud 2.0

三星搶搭雙11熱潮　祭出全品項5折起、買手機送電視

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

MagSafe問題多！配12 mini「快充僅12W」　插有線耳機跑更慢

三星釋出SmartThings Find功能 用AR幫你找手機、耳機

宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元

超強大充電板「MagSafe Duo」上市指日可待！　韓國已通過合規測試

美國國民「萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

iPad Air 4 正式開賣啦！　今天下單最快 11/13 到貨

讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」　雙11啟動800台預購

業界唯一雲端原生安全平台　Palo Alto推出Prisma Cloud 2.0

三星搶搭雙11熱潮　祭出全品項5折起、買手機送電視

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

MagSafe問題多！配12 mini「快充僅12W」　插有線耳機跑更慢

新竹虐貓閻王組團「無限循環領貓虐殺」　法官重判…2魔頭關定了

28歲師「熬夜備課」　趴睡叫不醒…醫一看：已經破掉了！

海歸碩士男街頭買iPhone！　一關機出現「Android綠色機器人」　

黃奎博／美國大選結果未定　台美關係已經難預料

解放軍訓練神秘弩弓手　400米無聲射擊「一箭斃命」

李彥秀轟蘇貞昌「腦袋停在遠古時代」：唐鳳都參加聯合國視訊會議了

梅復興／美國對台軍售：「要能移動指針」（下）

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算

懲戒法院院長交接　許宗力期許參審員法官穩健運作

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

3C家電熱門新聞

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

煮飯燉肉做優格 萬用鍋4千元有找

宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

Galaxy「S系列」旗艦新機傳已開始生產　渲染圖顯示有五鏡頭

LINE大當機！照片影片冒全白驚嘆號

雙11小米掃拖機器人4千元有找

蘋果正在開發小型的 Mac Pro　下周將至少登場三款新電腦

iPad Air 4 正式開賣啦！　今天下單最快 11/13 到貨

11月起微軟強制IE退休！　部分網址用Edge才能連

i12 Pro 才買一星期！邊框整條「翹起來」

超強大充電板「MagSafe Duo」上市指日可待！　韓國已通過合規測試

臉書上打這名字　100%刪加鎖

讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」　雙11啟動800台預購

更多熱門

相關新聞

奇美中醫部研究新冠肺炎地域性傳播風險

奇美中醫部研究新冠肺炎地域性傳播風險

有鑒於現階段COVID-19新冠肺炎的文獻上，比較缺少關於國家和地區的死亡率、傳播率、潛伏期以及對年齡和人口統計的綜合討論數據資料，也較沒有可靠的地域性風險評估，奇美醫學中心希望透過美國疾病管制與預防中心公布的COVID-19確診率和死亡率，讓民眾知道健康預警資料訊息。

奇美全新大4K HDRR6系列全新登場

奇美全新大4K HDRR6系列全新登場

16歲少女懷孕　被暴怒父塞進烤爐

16歲少女懷孕　被暴怒父塞進烤爐

奇美奇恩病房12週年

奇美奇恩病房12週年

奇美藥師利用雲端藥歷提用藥安全

奇美藥師利用雲端藥歷提用藥安全

關鍵字：

萬用鍋奇美烤箱電子鍋instant pot音速鍋

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／拜登翻盤131：124　領先川普

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面