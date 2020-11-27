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扭轉工地文化挺進營建工地做口篩　奇美戒檳成功率達94％

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▲奇美醫學中心醫療團隊主動到建案工地，為勞工朋友提供免費口腔黏膜檢查，如有異常馬上會介入進行治療，獲得好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心醫療團隊主動到建案工地，為勞工朋友提供免費口腔黏膜檢查，如有異常馬上會介入進行治療，獲得好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

61歲洪先生，長年在工地工作，常透過嚼食檳榔與抽菸提振精神，幾個月前他吃薑母鴨進補後，隔天發現口腔有異樣，自覺可能是進補火氣過大所導致，後因工作忙碌未就醫，經奇美醫學中心帶領醫療團隊到建案工地，提供免費口腔黏膜檢查，檢查發現洪先生係口腔癌前病變「均質性薄白斑」，馬上進行戒檳及治療。

奇美醫學中心耳鼻喉部醫師杜嘉煒指出，他在工地現場替洪先生執行口腔黏膜檢查時，發現是「均質性薄白斑」，此病灶為常見的口腔癌前病變之一，所幸及早發現，告知須定期追蹤，並衛教檳榔對口腔造成的危害，同時收治個案進行追蹤。

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透過戒檳榔追蹤得知，洪先生是家中唯一的經濟支柱，萬一罹患口腔癌，家中會頓失依靠，非常後悔沒有照顧好自己的身體。在衛教師的協助下，目前已經成功戒掉檳榔，正持續朝向戒菸目標邁進。

杜嘉煒醫師指出，奇美醫學中心為照顧營造業勞工的健康，於2020年起開始醫療人員至營建工地免費為有抽菸、吃檳榔或已戒檳榔的工人，提供口腔黏膜檢查，落實早期發現早期治療的公共衛生責任。奇美醫學中心目前已與4家營造業廠商合作。

▲奇美醫學中心醫療團隊主動到建案工地，為勞工朋友提供免費口腔黏膜檢查，如有異常馬上會介入進行治療，獲得好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據衛生福利部國民健康署2019年公布的資料顯示，口腔癌死亡人數約在3400人左右，2017年新發生人數更有7800人，其中男性占了9成，且好發年齡30至64歲佔約8成，屬於青壯年人口，對於家庭影響甚鉅！

根據國民健康署運用勞保資料串聯癌症登記資料顯示，建築業是嚼食檳榔率較高的行業別之一；在工地嚼食檳榔勞工因工作時間關係、或擔心參加檢查耽誤工作進度、害怕檢查結果致使無法工作而影響收入等因素無法至醫療院所參加篩檢。奇美醫學中心有感於這群勞工因時間限制無法顧及健康，特別將醫療專業帶到營造業現場，於工地進行口腔黏膜檢查，讓勞工可兼顧生計與健康。

▲奇美醫學中心醫療團隊主動到建案工地，為勞工朋友提供免費口腔黏膜檢查，如有異常馬上會介入進行治療，獲得好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

和奇美醫學中心合作的陞旺建設股份有限公司董事長林順通表示，在奇美醫療團隊介入前，工地裡大約10位裡面有8位勞工抽菸、嚼食檳榔、喝酒都不離手，希望藉由奇美醫學中心團隊到工地執行口腔黏膜檢查，把工地不好的健康習慣降低，而且這也是第一次有醫學中心主動聯繫並提供勞工口腔黏膜檢查，讓勞工備感溫馨，身為雇主，也願意負擔因篩檢而稍微延緩的工程進度，讓勞工能更健康的工作。

奇美醫學中心每年提供100至120名嚼食檳榔個案進行戒檳榔服務，統計20174年至今，累計參與有409名戒檳榔個案，其中有300名個案完全戒除嚼食檳榔行為，84位減量一半以上，其勸戒成功率達94％；奇美醫學中心專業戒檳榔個管師透過面談及電訪追蹤，雙管齊下，讓嚼食檳榔個案能透過替代物品、強化信心及鼓勵下，成功戒檳榔。


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