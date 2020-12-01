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手術中「愛滋患者」血液噴進眼睛！醫得知秒崩潰　急展開24hrs自救

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▲▼病人、病床、開刀、手術。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲大陸一名醫生在手術中接觸到HIV病毒。（示意圖，非本文當事人／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

愛滋病病毒像一把劍，懸在外科醫生柳丁（化名）頭上。柳丁是大陸西部小城市的急診外科醫生，在一次手術中，手術針刺破手指，患者的血液則意外濺入學長醫師眼睛內，隔天他們得知巨大噩耗「病人是HIV陽性」，兩人瞬間腦袋空白，只好展開一連串自救行動。

據《丁香醫生》報導，柳丁早前接到腦部受外傷的中年男子，由於患者出血多情況緊急，因此等不到血液報告結果便立刻開始手術。手術中，血液濺入學長醫師的眼裡，手術針刺破他和學長的手指，但時間緊張，兩人只是簡單沖洗一下、換了一雙手套繼續手術。

手術整整進行了3個小時，所幸順利結束，然而生命裡的駭浪就這樣劈頭蓋臉砸了過來。隔天，護士告知兩人「病人是HIV陽性」，想起被刺破的手指、飛濺的血液，他們的心瞬間沉入谷底，大腦出現短暫空白後，柳丁想起了阻斷藥。

當HIV病毒還沒有從最初的感染細胞擴散到其他細胞中，服用阻斷藥可以防止病毒擴散。24 小時內服用藥物，阻斷成功率更高，要連續服藥 28天。

▲▼ 愛滋暴露24 小時後，我完成了自救 。（圖／丁香醫生）

▲橙子看著阻斷藥說明書 。（圖／丁香醫生）

柳丁和學長立刻衝去感染科驗血、開藥、打針，「這一切發生的太快了。」隔天，柳丁接到血液檢查的結果，顯示陰性，不過感染科醫師指出，暴露24小時後查出 HIV 陽性率並不高，真正排除需要看後面的檢查結果，需要分別在28天、3個月、6個月分別驗血觀察結果。

在陷入焦慮的同時，柳丁接到交往7年女友的電話，他將詳情告訴了對方，「她問我還能怎麼辦，我說只有分手。」那通電話時常出現短暫的沉默，最後女友說「應該沒問題的。半年後沒問題，我們就結婚」。

最開始吃阻斷藥的那幾天，柳丁出現頭疼，眩暈，腹痛，腹瀉症狀，甚至還有一連串的感冒發燒折磨，讓他差點崩潰，作為醫生，雖然知道這些可能都是阻斷藥正常的不良反應，但他內心還是止不住地害怕。

▲▼驗血,抽血,血液。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲經過阻斷藥治療，醫生28天後的血液檢查結果依然是陰性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

28天後，學長和柳丁第一個月的驗血結果出來了，依舊是陰性，兩人長嘆了一口氣，雖然還需等待3個月和6個月的檢查結果，但兩人至少熬過了最難的1個月。

報導最後指出，發生HIV暴露後盡可能在最短的時間內 (盡可能在2小時內) 進行預防性用藥，最好不超過24小時，但即使超過24小時也建議實施預防性用藥，用藥療程為連續服用28天；暴露與服用藥物的時間間隔越短，受感染的免疫細胞越少，服用阻斷藥物的效果也就越好。

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