世界領袖遭暗殺！預言驚曝「2021黑暗年」　點名「一國」政權將覆

▲各國預言家都認定，2021年仍會是「黑暗年」，疫情也不會這麼快就平息。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

被人們譽為「黑暗年」的2020年已進入最後倒數，人們除了迫切想要揮別這可怕的一年外，也對明年懷抱期待，期許2021年將為我們帶來美好的事物。不過，有著這樣美夢的人們可能要失望了，因為波蘭和英國的預言家都一致認為，2021年仍會是「黑暗的一年」。

據波蘭媒體《Super Express》報導，有著「千里眼」外號的波蘭預言家傑可夫斯基（Krzysztof Jackowski）認為，2019年是世界上最後一個相對正常的年份，2021年對全球而言都是「糟糕的一年」，因為他在「透視」時所看到的景象是混沌不明、一片寂靜的。

他預計，人類與新冠肺炎之間的戰爭，甚至是疫苗的問題，都至少要持續到3月才會告一段落。他也強調，國際政局，尤其是中東的局勢，會變得十分緊張，不過他還不清楚會發生什麼事。

他還認為，波蘭境內會因為人民的抗議活動，而變得動盪不安；不同的政治派別會因為不同的政見而發生衝突，波蘭的政局就像是「一個隨時會翻倒的托盤一樣，一推就倒」。

▲波蘭籍預言家都認為，波蘭明年的政局不穩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

傑可夫斯基的預言與另一位波蘭籍預言家博斯基（Przepowiednie dla Polski）不謀而合。博斯基也認為，波蘭的主要政黨會崩潰，還會有富人被課稅的情形。在他的預言中，2021年同樣被視作「黑暗」的一年，而且情況不會比今年更好，一樣會有大災難發生。

他指出，某一個大國的城市會在2021年發生大火，而歐盟也會採取非民主的手段，讓經濟惡化，並帶來類似「經濟共產主義」的後果。

▲英國預言家阿烏朱拉「預見」，明年將有一位男性世界領袖被殺。（圖／翻攝自阿烏朱拉臉書）

除了波蘭的預言家外，英國媒體也報導，自稱為「神算子」的英國預言家阿烏朱拉（Nicolas Aujula）也認為，新冠肺炎所帶來的後果並不會這麼快就恢復。他預言，儘管疫情將會在元旦後逐漸趨於平穩，感染率也會隨著春天的到來而得到控制、迅速下降，但恐慌和社交限制會到2022年才結束。

他也指出，對於2021年，「我看見了幾個相當恐怖的景象，一名男性世界領袖將會遭到暗殺」，但無法確切知道是誰，只感覺到他的死亡會震驚全世界；另外，好萊塢動作男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）可能會有心臟病問題；而梅根（Meghan Markle）可能會上電視，將英國皇室的黑暗面公諸於世。

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