6億支新冠疫苗年底前上市！　陸官方專家：將有大消息宣布

▲中國官方學者宣布，年底前將有6億支疫苗獲得批准，上市投入使用。（圖／路透社）



記者陳政錄／綜合報導

針對新冠疫苗進度，中國科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、工程院院士王軍志4日說，「未來一至兩週將有大消息公佈。」他還宣布，今年內，中國將有6億支新冠滅活疫苗獲批上市。

王軍志4日出席第八次世界中西醫結合大會，就中國《新冠肺炎疫苗和藥物研發進展》發表報告時，做出上述表示。

他說，疫情發生之初，科研攻關組就第一時間佈局疫苗攻關任務，先後部署了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗5條技術路線並行研發，組織12個全國優勢團隊進行聯合攻關。

王軍志表示，截至12月2日，全球在研究中的新冠疫苗共有214個。其中51個已進入臨床研究（中國14個），進入三期臨床的有14個（中國6個）。而中國進入三期臨床的6支疫苗，其中四支為滅活疫苗。

他表示，滅活疫苗製備出來，經過了多期臨床試驗以後，已初步得到良好的安全性和免疫原性結果。因此他認為在生產、質量上，「這方面我們國家做得非常成功，所以這一次我們國家滅活疫苗能走在全世界的前面。」

在此之前，大陸國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉，就曾在10月20日透露，預計到今年底，大陸新冠疫苗的年產能可達到6.1億劑，明年還會在此基礎上有效擴大；另大陸科技部社會發展科技司副司長田保國說，現大陸有4款疫苗，已進入III期臨床試驗，共接種約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應的報告。

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