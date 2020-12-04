莫德納新冠疫苗看好！免疫力持續3個月以上　明年初供應全球1億劑

▲美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國藥廠莫德納（Moderna）所研發的新冠疫苗傳來好消息，根據3日發布的最新研究，該疫苗可讓人體免疫系統產生有效抗體，且能持續至少3個月。現已知莫德納新冠疫苗擁有94%有效防護力，預計明年初可供應全球1億劑至1.25億劑，其中8500萬劑至1億劑將分配給美國。

法新社報導，莫德納所研發的新冠疫苗名為「mRNA-1273」，分成2次注射，間隔28天，將於17日接受美國食品藥物局（FDA）顧問委員會的審查，有望很快就能獲得批准使用。

《新英格蘭醫學雜誌》期刊指出，依據過敏和傳染病研究所（NIAID）研究人員領導的第一階段臨床試驗，受試者在接種疫苗後，隨著時間推移，阻止新冠病毒入侵人體細胞的抗體略有下降，但時隔3個月，所有參與者體內抗體依舊維持高水平。

文中提到，抗體逐漸減少並不一定是令人擔憂的狀況。過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）等多名專家表示，一旦新冠病毒再次出現，人體免疫系統有很大機率會再次產生新抗體。

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