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首爾疫情告急！代理市長緊急宣布「時間停止」：電影院9時以後閉館

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記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市新冠肺炎（COVID-19）疫情拉警報，光是今（4）日上午通報新增病例便高達295起，恐無法避免重症患者病床不足問題。對此，代理市長徐正協（서정협）下午緊急召開記者會，宣布首爾市將從明（5）日起每逢晚間9時以後「停止活動」，除了縮減大眾交通運輸30%班次，補習班、商店、電影院、網咖、百貨公司也須停止營業，時間為期2周。

▲▼首爾市新冠疫情告急，代理市長徐正協緊急宣布防疫對策。（圖／達志影像）

▲首爾市新冠疫情告急，代理市長徐正協緊急宣布防疫對策。（圖／達志影像）

根據韓媒《News1》報導，徐正協在記者會上表示，目前首爾市正迎來一場關乎生死命運的危機，因此從5日起，每逢晚間9時以後，商店、電影院、網咖、電子遊藝場、自習室、讀書咖啡廳、遊樂園、美容業、超市、百貨公司須關門停止營業。

目前首爾市內的餐飲店面、咖啡廳、室內體育場所、公寓大樓內部健身房等依據社交距離防疫政策第2階段，晚間9時以後禁止營業；而為了能確保民眾購買日常生活用品，允許未滿300平方公尺的小型超市營業，同時允許餐飲業外帶與外送服務。

▲▼百貨公司、餐廳等晚間9時後將停止營業。（圖／路透社）

▲百貨公司、餐廳等晚間9時後將停止營業。（圖／路透社）

自習室、補習班、升學考試學院、讀書型咖啡廳等共2萬5千處場所也須於晚間9時以後停止營業，而晚間9時以前的授課強烈建議採取線上遠距教學。

另外，首爾市府與各區所經營的博物館、美術館、表演場所、圖書館等公共場所則一律停止營業，至於社會福利機構則為部分開放。

徐正協表示，目前市內佛教、圓佛教、天道教、成均館已同意將宗教活動改為線上舉辦，強烈呼籲天主教與基督教能共體時艱。

為避免上下班時間聚集過多人潮通勤，徐正協率先調整市府與各區廳（區公所）所經營的各公家機關，讓公務人員與其他職員能「在家上班」，並調整上下班時間，同時呼籲民間機構與企業也能照做。

徐正協制定防疫目標，表示首爾市須在2周內將單日新增病例降到100例以下。

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