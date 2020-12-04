把手伸進籠中！女志工餵食遭母老虎啃咬　「整條手臂」差點被扯掉

This morning, during feeding, Candy Couser, who has been a volunteer at Big Cat Rescue for five years, and a Green Level... 由 Big Cat Rescue 發佈於 2020年12月3日 星期四

記者李振慧／綜合報導

美國佛州坦帕市(Tampa)一間動物救援中心發生老虎攻擊人事件，擔任志工的女子庫瑟(Candy Couser)餵食老虎時竟然直接把手伸進籠中，結果慘被老虎狠狠咬住差點整條手臂都被扯掉，由於傷勢十分嚴重，目前仍在醫院接受治療。

事件3日上午發生在坦帕市的非營利動物救援中心Big Cat Rescue，園方在臉書上發表聲明，有5年相關經驗的志工庫瑟，由於她發現母老虎金巴(Kimba)當天所在位置與平時餵食的位置較遠，雖然第一時間有用無線電詢問同事情況，但仍擅自將手伸入老虎籠中想要自行開門，結果慘遭金巴撲上來咬住。

救援中心表示，「金巴咬住了庫瑟的手臂，差點把她的肩膀給撕咬下來，其他飼養員聽到騷動後立即前往現場，金巴後來好不容易鬆口，庫瑟才順利脫身，在等待救護車期間，同仁除了幫忙止血並把手臂用冰袋包裹著，希望能夠盡量保住她的手臂」。

庫瑟受重傷後第一時間仍保有意識，後來被送到當地醫院接受治療，而在手術前她一心念著金巴不會因此受到懲罰。Big Cat Rescue聲明中強調，庫瑟擅自將手放進籠中的行為，明顯違反了園方規則，佛州魚類與野生動物保護委員會則表示，案件目前正在調查中。

▼女子餵食老虎時遭到攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

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