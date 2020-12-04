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醉男怒罵女警「死八婆」挨告...出庭智能突「極弱」：這算罵人嗎

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▲桃園市林姓男子今年8月間在桃園區酒後鬧事，邱姓女警到場處理，林男不滿邱女態度怒嗆「死八婆」。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市林姓男子今年8月間在桃園區酒後鬧事，邱姓女警到場處理，林男不滿怒嗆「死八婆」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年8月間在桃園區酒後鬧事，桃園警分局邱姓女警據報前往，將他帶回派出所後，林男竟怒嗆「死八婆」等，女警依侮辱公務員罪嫌把他移送法辦，桃檢複訊時，林男辯稱「死八婆」不是要對誰罵、也不知道這樣講話是否算侮辱；桃園地院以林男犯後飾詞否認，戕害公務員值勤威信，依侮辱公務員罪判處拘役50天，可上訴。

檢警調查，桃園市林姓男子曾有公共危險前科，今年8月23日晚間9時許在桃園區某處酒後鬧事，龍安派出所邱姓女警據報後趕往處理，邱女查出林男屬毒品調驗人口，林男同意隨警至龍安派出所採集尿液，但後來到派出所後林卻不願配合填寫資料，還對邱女怒嗆：「不用那麼跩，死八婆」、「死八婆」等語，事後被女警依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，林男否認侮辱女警，辯稱「死八婆」不是要對誰罵，他也沒有犯意，當時用的字眼不知道是不是侮辱等語，檢方偵結依侮辱公務員罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審訊時，林男雖坦承有說過「死八婆」等語，但完全沒有犯意，也不知道其用語是不是侮辱，法官根據女警提出現場錄音譯文、派出所現場監視器翻拍照片7 張佐證，林男顯然為卸責之詞，「死八婆」一詞，依一般社會通念，有輕蔑、使人難堪之意涵，女警為值勤公務員，林男在派出所於公務員執行職務當時視聽所能及之處所為之，已構成侮辱公務員罪責，林男行為前雖有飲酒，但當時意識尚屬清楚，審結依侮辱公務員罪判處拘役50天，可用5萬元易科罰金免囚。本案可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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