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我有能力殺全車！38歲男搭火車亂嗆引爆公憤　逃過一劫仍慘崩

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▲古姓男子今年6月間搭乘台鐵自強號從板橋南下，行經桃園區時突然向旅客嗆聲「我有能力殺害全車廂的人」，遭旅客向警方報案。（示意圖／達志影像）

▲古姓男子今年6月搭乘自強號從板橋南下，途經桃園時突然向旅客嗆「我有能力殺害全車廂的人」遭法辦。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

古姓男子今年6月間在板橋車站搭乘強號南下，行經桃園區時突然嗆聲「我有能力殺害全車廂的人」，有旅客聽見後透過手機將古男古怪行徑放在PTT上，立即引來大批網友撻伐古男，鐵路警察獲悉後在中壢火車站將古男攔下訊問，但古卻堅決否認；桃檢4日偵結將古男依恐嚇公眾罪嫌提起公訴。

檢警調查，38歲的古姓男子今年6月25日上午6時58分在板橋站持悠遊卡搭乘103次自強號列車南下，列車停靠桃園車站時，有旅客聽見在第3車廂古男喃喃自語「我有能力殺害全車廂的人」、「你們全車都被我綁架了」等語，引發旅客心生畏懼，鐵路警察獲報後，在中壢火車站將古男攔查，並帶回中壢派出所訊問。

古男在偵訊時否認有說過要殺害全車旅客的話，列車長也說，未聽聞古姓旅客有說類似的話，警方詢問同車旅客，但當時沒有人說有聽到類似的話，檢舉者也不知去向，所以當時警方訊問古後，只能依違反社維法處罰。

桃檢後來根據鐵路警察事後蒐證、PTT論壇貼文翻拍照片與林姓等4名證人指證，檢方認為，古男所為已涉及妨害秩序罪，偵結依恐嚇公眾罪嫌將古男提起公訴。

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