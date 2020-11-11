「我今天就差沒去炸總統府」醉男亂打市民專線　情緒發洩不起訴

▲桃園市林姓男子不滿生活現況，去年12月間連續3小時打電話至市民專線恐嚇「我現在就是很想殺人、就差沒去炸總統府…」等語挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子因不滿生活現況為由，去年12月間連續3小時打了7通電話至桃園市民專線1999，先後向李姓等3名話務人員以「我現在就是很想殺人、我今天就差沒去炸總統府…」等言詞恐嚇；林男偵訊時坦承酒後說過這些話，但辯稱否認有任何恐嚇公眾犯行，檢方則認為林男以市民專線為發洩情緒性管道，無積極證據足認林男有恐嚇公眾之罪嫌，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，53歲的林姓男子在去年12月17日傍晚5時59分起至9時2分止，在桃園市住家撥打1999桃園市政府市民專線共7通，分別由李姓、陳姓與林姓話務人員接聽，林男在電話中稱：「我現在就是很想殺人、我明天真的想要拿刀要去殺人、我不炸桃園市政府、我今天就差沒去炸總統府、我要嘛就去殺了蔡英文」等語，話務人員據此向警方報案處理，桃園警分局據報後查出林男涉案移送桃檢偵辦。

林男在偵訊時坦承曾撥打1999市民專線，對話務人員說出上述話語，但否認有何恐嚇公眾犯行，辯稱當天係酒後控制不住自己對政府經濟措施、生活的不滿情緒，致使失控說出不當言論，並非要殺特定之人，亦無計畫炸總統府及桃園市政府，也無製作爆裂物之技術及能力。

桃檢調閱桃市政府市民專線之譯文內容，查出林男曾撥打生命線未果、欲求助話務人員聲稱欲自殘、找不到工作，以致繳不起信用卡款、公司每個人都欺負他等語，與林男自稱對生活現況不滿等語相符，審酌林並非針對話務人員，亦非直接針對公眾為恐嚇行為，應認係將1999市民專線作為情緒性發洩管道，尚難逕認主觀上有何危害公共安全之犯意，因無其他積極證據，偵結予以不起訴處分。

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