美軍機密照片外流！飛官拍到「銀色不明飛行物」　不排除來自外星

▲美國國防部機密報告外流,其中包含一張拍攝到不明飛行物體的照片,疑似為外星UFO。(示意圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

美國國防部日前據傳有2份機密報告外洩,其中包含1張拍到「神秘物體」盤旋於大西洋上空的外流照。照片的描述稱,此不明的空中現象(Unidentified Aerial Phenomena,UAP)從海洋中升起後飛上天空,不排除這個物體來自地球以外的異星。

根據《每日郵報》報導,來自美國國防部(DoD,又稱五角大廈)的2個來源與一名情報人士共同指出,一名軍事飛官在東岸於2018年用手機拍攝了這張照片,並在3日的匯報中公布,照片中一個不明的「銀色立方體」於海拔約3萬英呎(9150公尺)到3.5萬英呎(1萬650公尺)的大西洋上盤旋,拍攝者似乎是坐在一架F/A-18戰鬥機的後座。

