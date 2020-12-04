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美軍機密照片外流！飛官拍到「銀色不明飛行物」　不排除來自外星

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▲▼不明飛行物（UFO）話題向來引發人類好奇。（圖／CFP）

▲美國國防部機密報告外流，其中包含一張拍攝到不明飛行物體的照片，疑似為外星UFO。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國國防部日前據傳有2份機密報告外洩，其中包含1張拍到「神秘物體」盤旋於大西洋上空的外流照。照片的描述稱，此不明的空中現象（Unidentified Aerial Phenomena，UAP）從海洋中升起後飛上天空，不排除這個物體來自地球以外的異星。

根據《每日郵報》報導，來自美國國防部（DoD，又稱五角大廈）的2個來源與一名情報人士共同指出，一名軍事飛官在東岸於2018年用手機拍攝了這張照片，並在3日的匯報中公布，照片中一個不明的「銀色立方體」於海拔約3萬英呎（9150公尺）到3.5萬英呎（1萬650公尺）的大西洋上盤旋，拍攝者似乎是坐在一架F/A-18戰鬥機的後座。

據報導，專家表示，這個物體有點類似用來觀測颱風的大氣探測設備「GPS投落送」（GPS Dropsonde），但卻缺少了GPS應答器，也不像從飛機扔下的探測設備會以每秒10~12公尺的速度向下墜落，而是盤旋在空中，因此也有可能某個類型的氣象氣球，但五角大廈特別工作組認為它「令人費解」，才把此事寫進報告中。

曾替英國國防部調查UFO的波普（Nick Pope）受訪表示，這些爆料「非比尋常」，透過這份報告能窺見美國政府處理UFO事件的幕後真相，也證實了美國比過去任何時期都更重視UFO現象，「我預計不久後還會有進一步的披露。」報導稱， UAP小組今年稍早一份報告，深入研究了UAP在空氣與水下自由移動的可能性。據傳，當時有一張沒有被公開的照片拍到非常清晰的「三角型發光飛機」。

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