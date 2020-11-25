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星宇微旅行2.0　首飛飛進全糖市台南

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▲台南市政府與航空界的新星「星宇航空」，聯手推出台北-台南微出國行程，希望透過不一樣的旅行方式，吸引更多遊客前往台南，重新感受府城的美麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與航空界的新星「星宇航空」，聯手推出台北-台南微出國行程，希望透過不一樣的旅行方式，吸引更多遊客前往台南，重新感受府城的美麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因受疫情影響民眾無法出國旅遊，轉至國內旅遊，為了讓國內旅遊持續升溫，配合交通部日前提出類出國微旅行2.0進階版，台南市政府第一時間與航空界的新星「星宇航空」聯手推出台北-台南微出國行程，將於12月19日起飛，希望透過不一樣的旅行方式，吸引更多遊客前往台南，重新感受府城的美麗。


台南市長黃偉哲表示，在疫情趨緩後，台南透過不同的交通工具吸引一波又一波的旅遊人潮，繼10月份的國際郵輪訪台南之後，這次市府團隊特地與星宇航空聯手推出遨翔台南的遊程，從空中玩台南享受前所未有的體驗，就是要一次滿足大家陸海空出遊的願望。

▲台南市政府與航空界的新星「星宇航空」，聯手推出台北-台南微出國行程，希望透過不一樣的旅行方式，吸引更多遊客前往台南，重新感受府城的美麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與航空界的新星「星宇航空」，聯手推出台北-台南微出國行程，希望透過不一樣的旅行方式，吸引更多遊客前往台南，重新感受府城的美麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與航空界的新星「星宇航空」，聯手推出台北-台南微出國行程，希望透過不一樣的旅行方式，吸引更多遊客前往台南，重新感受府城的美麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次台南市政府特別商請台南航空站開放機場大廳，邀請在地特色商家擺攤設市集。另外也為了本次的遊程，特地為從北部搭乘的遊客，凖備只有參加此活動才可得到的台南伴手禮；商務艙乘客禮品外加贈送，今年甫獲英國果醬比賽銀牌獎，位於柳營的甜玉軒；及雅座乘客的九品蓮花茶也是台南限定商品。還有還有，飛機上所提供餐點的食材也有來自台南著名的農特產。另外在下飛機後的行程，星宇航空與市府團隊也精心安排了的當地旅遊。就是要讓遊客無論在空中或在地面都能感受到滿滿的台南味。

▲台南市政府與航空界的新星「星宇航空」，聯手推出台北-台南微出國行程，希望透過不一樣的旅行方式，吸引更多遊客前往台南，重新感受府城的美麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，這次星宇航空微旅行2.0首發選擇台南，可見台南豐厚的文化及歷史底蘊，及融合古早及現代的美已深植台灣人的心中，是一處值得一遊再遊的地方。希望透過與星宇航空的合作，透過高空俯視讓遊客可以看到台南壯麗的山、寬廣的海，顛覆印象裡眼中的台南。另外，也歡迎來台南的遊客多多消費並登入發票，只要在台南市內任一家商店消費，憑單筆消費滿200元發票，即可至2020台南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄抽獎，單筆發票最多可獲100組抽獎序號，總獎品金額高達1500萬元，最大獎2戶輕豪宅還有車子，微旅行還可以抽獎，千萬不能錯過。

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