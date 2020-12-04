2.4萬壯圍鄉民可領千元抗疫津貼！新生兒也有...明年2/26前都OK

▲壯圍鄉長沈清山（右2）4日宣布，將發放2.4萬壯圍鄉民1000元新冠疫情抗疫補助津貼。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

福利上門！在鄉民代表會提案支持下，壯圍鄉長沈清山4日宣布，將發放2.4萬壯圍鄉民，每人1,000元新冠疫情抗疫補助津貼，2020年11月12日前設籍壯圍鄉之鄉民，及2021年2月26日出生前之新生兒（需於3月26日辦妥戶籍登記），皆可領取。

壯圍鄉長沈清山表示，新冠疫情在全球肆虐後，造成百業蕭條，致民眾收入減少且要增加防疫支出而叫苦連天。壯圍鄉為典型農業鄉鎮，工商業不發達，鄉民大多為務農或勞工階層，一年來受疫情影響，導致大多數鄉親工作不穩定，收入減少，鄉公所、代表會及村長們不時接到民眾求援的訊息，感受到他們的無奈，亟思相助之法。

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而於11月召開的壯圍鄉民代表會第21屆第四次定期大會，林萬固副主席體恤鄉親的無助及痛苦，在獲得詹旺彬主席及全體代表的認同後，共同聯署提案：建請公所於年關前發放本鄉鄉民「新冠疫情抗疫補助津貼」每人新台幣1000元整，俾利協助鄉民度過新冠疫情導致的難關。經代表會嚴謹的討論，認為鄉公共造產經營績效極佳，本於「取之於社會，用之於社會」之概念，在鄉親最需要幫助的時候，公所可將部份公共造產基金盈餘回饋鄉民，出面協助鄉民渡過疫情導致的難關，讓鄉親能於歲末年終平安過年，獲得全體代表ㄧ致決議通過。

沈清山說，接獲代表會決議案後，他也認為鄉民有難，公所基於照顧鄉親，能力所及，給予鄉親適時的協助與支持有其必要，責成相關課、室，在財源無慮及適法性方面做深入評估後，決定依代表會決議實施抗疫津貼的發放。

目前鄉公所已擬定方案，凡於2020年11月12日前設籍壯圍鄉之鄉民，及2021年2月26日出生前之新生兒（需於3月26日辦妥戶籍登記），皆可領取新台幣1000元之抗疫補助津貼，各村也已排定期程，公所工作人員將從12月14日起下村發放，請鄉民配合公所規劃之流程，也請村長協助作業之進行，讓鄉民可以順利領到這份得來不易的溫暖 ，大家平安過春節。

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