趴下開門惹議！林佳龍曝「開關位置可換」　台鐵一周內給檢討報告

▲台鐵列車長趴地開車門，立委洪孟楷質疑不妥。（圖／台鐵產工提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局新制上路，列車長不再隨車進出樹林調車場，列車長需在樹林站趴下手動開門惹議，台鐵局昨日深夜緊急公告，改由站務員開門，今日卻因站務員不熟悉開門動作，導致列車延誤，也被工會抗議「把人當笨蛋」。交通部長林佳龍表示，台鐵局將於一周內給出檢討報告，若可維持由列車長開門，就可省去爭議。

台鐵12月起實施新措施，因為台鐵將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，因此自12月起，列車長將會在樹林站提早下車，不派員隨車進入調車場，預計試辦半年。在列車從調車場開往樹林站間時，車長也不會在車上，因此車長必須在樹林站趴下手動打開車門，才能讓旅客上車，由於從未見過，讓民眾對此狀況相當驚訝。

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▲▼台鐵車長趴地開門。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵局昨日深夜發出公告，要求改由樹林站務員手動開門，然而今日卻因為站務員不熟悉開門業務，造成列車有所延誤，又緊急換回列車長開門，台鐵產業工會也痛批，「台鐵把人當笨蛋，換人跪就當改善」。

對此，林佳龍表示，樹林站僅是特定路線的最後一站，是否要改由站務員開門可再討論，且列車開關插銷可以改變，不一定要蹲下來才能開門，已要求台鐵重新評估，若可維持列車長開門規定，就不需勞動大家、製造問題，台鐵將於一周內提出改善檢討報告。

▲▼台鐵列車長趴下開門。（圖／台鐵產工提供）