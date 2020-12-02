立委凍結教育部1500萬預算　學習歷程檔案、考招新制亂象不斷

▲立法院教育及文化委員會審議教育部預算。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院教育及文化委員會今（2日）審議教育部預算，針對108課綱的高中學學習歷程檔案和111學年考招新制進行討論，不少立委認為已出現亂象，因此決議凍結1500萬元預算，要求教育部專案報告後才能解凍支用。

高中學習歷程檔案問題多，例如學習歷程檔案有如「軍備競賽」、學測數學科出題連續2年鑑別度不足等。立委黃國書認為，高中學習歷程檔案本意是促使學生發展性向，但108課綱邁入第二年，看似沒想那麼簡單；立委林奕華也說，檔案上傳系統問題多，導致第一線教師作業起來也相當困難；立委賴品妤則認為，學生上傳多份資料，有涉及資安問題等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委張廖萬堅則質疑，大考題目的鑑別度也需檢討，如109年學測數學科滿級分人數創歷年最多，，鑑別度不足等問題，也需要重視如何改善。

對此，教育部高教司長朱俊彰回應，學習歷程相關執行面尚待精進討論，為讓學生有好準備的方向，大學招聯會近期就會公告各校學習歷程審查參考原則；另外，針對大考命題，已要求大考中心未來各科鑑別度要採10年平均為目標，讓試題穩定，並檢核命題程序，不因1、2名命題委員難易度疏失發生。

最終，經立委決議，在「推動及改進大學招生制度」等預算項目3.98億多元上，將凍結1500萬元，並預計下個會期安排教育部進行大學考招選才及高中學習歷程檔案等專案報告檢討，再到立院報告後才能解凍支用。

