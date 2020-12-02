高中自學生「學習歷程」上傳疑慮多　教育部：可由家長、教師認證

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱的高中生都要上傳學習歷程檔案並經教師認證，不過自主學習促進會日前表示，108學年自學生有8000多人，自學生較難接觸相關資訊，對於學習歷程檔案的準備有很多疑惑，盼政府加強宣導。對此，教育部稍早表示，自學生的課程學習成果認證可以是家長，也可以是其聘請師資，與一般學生是由授課教師認證不同。

國教署說明，為保障高中教育階段的學校型態實驗教育、公立學校委託私人辦理實驗教育以及自學生的學習權利，在新課綱上路後能順利準備並上傳學習歷程檔案，教育部訂有「高級中等教育階段實驗教育學生學習歷程檔案作業要點」，並建置「高級中等教育階段實驗教育學生學習歷程檔案平台」、「高級中等教育階段學生學習歷程資料庫」，供實驗教育辦理者及實驗教育學生上傳學習歷程檔案。

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國教署表示，上傳項目和件數方面，一般生和自學生的上傳規範均相同，每年可勾選上傳至多6件學習成果，及至多10件多元表現作品，以利日後申請大學入學的資料準備；此外，不論哪種型態的高中生，如未上傳學習歷程檔案，或學生因故無法使用或選擇不運用學習歷程檔案，仍可採現行PDF檔案制度上傳「備審資料」，報考大學權益不受影響。

為使實驗教育辦理者更瞭解學習歷程檔案作業模式，國教署表示，已在今年11月舉辦2場分區說明會，邀請實驗教育辦理者、教師、學生、各縣市政府承辦實驗教育業務人員參加。未來國教署仍會持續辦理此類說明會，並製作宣導資料，讓實驗教育辦理者和學生持續掌握相關訊息。

