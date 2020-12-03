16年友結婚「碩士哥豪包1萬2」　女友轟盤子！原因曝：等一飛衝天

▲女友不爽原PO沒出席婚宴，還包1萬2千元！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

參加親友婚禮，基本上都會依據交情來包禮金！不過有男網友抱怨，因工作忙碌，無法參加高中好友的婚禮，因此霸氣先轉1萬2千元的大紅包，怎料此舉引發女友不滿，除了嗆聲匯個1600元即可，更不懂原PO為何當盤子。文章曝光後，底下網友笑虧，「第一次知道禮金也要看學歷！」

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》表示，結交16年的高中好友準備晉升人夫，婚禮就在12月中旬，地點則在高雄宴客，無奈的是，年底是原PO工作最忙碌的時間，加上人在台北，「真的沒辦法赴約，所以就匯個1萬2000元給好我朋友當紅包」，打算等到過年後再補約吃飯祝賀。

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怎料，女友得知原PO包了1萬2000元的大紅包時，竟露出不悅的表情，還鬧脾氣直呼「匯個1600元或是不要匯款也沒關係，幹嘛匯款那麼多？」一席話瞬間把原PO惹怒，「根本不懂男人之間的友情，可不是像她閨蜜那種塑料姐妹情！」

原PO直言，與新郎除了是好哥們，更看重對方前途一片光明，「大家都是頂大碩畢業的，即使人沒到，誠意也要夠，更要好好維護關係，因為你不知道哪天你的同學會一飛衝天！」

▲網驚，第一次得知包禮也要看學歷！（圖／翻攝靠北女友my girl）



文章曝光後，底下網友熱議，「用錢維繫的人脈不是人脈」、「在自己能力內多包一點也沒什麼啊！而且之後你結婚他還要回包給你，難道你女友不跟你結婚」、「你的錢怎麼包跟她也沒關係吧」、「16年12000認真沒什麼，你女友可能是勤儉的人」、「男生有道理，可能真的不懂你們的交情」。