櫻花妹曬美甲神還原「藍色猴蛋蛋」！　11.8萬網友一看笑噴

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名女子1日在推特秀出天空藍的美甲，沒想到卻意外與黑面長尾猴（Chlorocebus pygerythrus）的蛋蛋撞色。對比照片在網路上公開後，不僅登上日本電視節目，也笑翻許多網友，並紛紛留言調侃，「哈哈哈，笑死」、「快把兩手兩腳的指甲都塗滿，這樣就是1比20，壓倒性的勝利」。

▲原PO在推特公開對比照。（圖／翻攝自推特／@hirausan）

在原PO公開的對比照片中，只見她的右手5根手指都做了美甲，以飽滿的天空藍當作基底顏色，並在中間點綴一顆鮮紅的愛心，看起來相當可愛。然而，照片左邊卻是一隻蹲坐著的黑面長尾猴，牠的「藍色蛋蛋」配色正好原PO的美甲一模一樣！

日本網友們一看紛紛笑噴並留言調侃，「哈哈哈，笑死」、「有時候我真的搞不太懂『大自然的奧妙』呢」、「快把兩手兩腳的指甲都塗滿，這樣就是1比20，壓倒性的勝利」、「恭喜原PO上電視啦」、「嗯，愛心很可愛呢……哈哈哈」、「這種事情一旦注意到就回不去了啦」。而這張照片公開至今，累計共有2萬次轉發分享、11.8萬人按讚。

▲黑面長尾猴。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，這款「撞蛋」美甲早在2018年間就有一名日本人夫在推特上公開過，當時他提到，妻子去做了指甲彩繪，第一眼看到差點脫口說出「這跟黑面長尾猴的蛋蛋一樣可愛」，幸好有忍住，但事後上網找對照圖一看，還是忍不住笑翻，「可惡，真的好像啊！」

至於為何黑面長尾猴的蛋蛋會是藍色的，那是因為牠們的蛋蛋皮膚表層有著超級精密、工整的膠原纖維，排列後導致光線散射，看起來才會這麼藍。而《國家地理雜誌》在2017年發表的文章中也曾提到，黑面長尾猴很喜歡炫耀自己的蛋蛋，陰囊的顏色反差與尺寸越大，就越能吸引母猴，還有科學家觀察發現，當雄性陰囊的藍色越濃烈，侵略性就越高，甚至會去霸凌其他年輕公猴。