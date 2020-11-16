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影／站上國際舞台！台灣美容外科醫療水準讓世界看得到

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▲▼台灣美容外科醫學會年會。（圖／記者宋良義攝）

▲台灣美容外科醫學會年會。（圖／記者宋良義攝）

生活中心／綜合報導

台灣美容外科醫療的國際能見度再下一城！2020年台灣美容外科醫學會國際年會上周末於台北南港展覽館二館登場，本屆年會大有斬獲，繼與日本、韓國、新加坡等多國簽訂互惠合作協議備忘錄(MOU)之後，今年更與泰國、印尼兩國的醫學會簽訂MOU。台灣美容外科醫學會理事長楊國輝認為，台灣具有高水準的美容整形技術，透過國際間的多元交流，不僅將國內美容整形醫療推升至世界級水準，更能夠讓全球看得見台灣。

楊國輝擔任理事長任內以來，積極推動美容整形醫療的外交工作，他表示，台灣美容外科醫學會開啟國際合作之路，最早是從前理事長曹賜斌開始，他非常積極，藉由眾多國際友人的牽線，已經與多國簽訂MOU，進行學術性的跨國交流，例如日本、韓國、新加坡、蒙古等，國際合作漸顯成效，藉由此方式，可以讓國際看見台灣美容外科醫學會，也能了解台灣的醫生水準。因此，楊國輝便延續這條國際外交之路，讓台灣美容外科醫療持續站上國際舞台，繼續發光發熱。

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他指出，台灣美容外科醫學會去年與韓國抗老醫學會、香港美容醫學會及國際美容醫學會簽訂MOU，今年則是新增泰國及印尼，未來這條外交之路會持續下去。藉由簽訂MOU，除了認識很多國際新友人，雙方也會進行會議交流，台灣美容外科醫學會年會將會開放名額，給予優惠價格，讓簽署合作的各國學會報名參加，同時，台灣亦會派講師赴對方所舉辦的研討會演講，彼此交流、互相學習。

▲▼台灣美容外科醫學會年會。（圖／記者宋良義攝）

有鑑於開業後，不少美容外科醫生難免會遇到諸多難題，楊國輝也積極推動實務學習平台，他認為，從醫之前，醫師們雖然會接受老師的教導，但開業之後，也會面臨到以前從未有過的問題，例如手術方式，又或者學校老師教學也不見得符合實際需求，必須自己花時間看書再次學習，或是出國觀看大師開刀，以提升技術。但是，就時間、金錢而言，這並不容易做到，況且別人也未必願意教導。由於國內有眾多學有專精、手術做得很好的醫生，希望藉由美容外科醫學會的平台整合起來，舉辦教學活動，包含實際的手術演練，互相學習成長。

他認為，開業醫雖然是夥伴，但也是競爭關係，畢竟池塘有限，很會釣魚的人如果教會其他人，自己享有的市場是否會因此被瓜分，這是以前大家最大的顧忌。為了打破此種疑慮，楊國輝從自身開始做起，由於他擅長雙眼皮及隆乳，剛上任就舉辦雙眼皮手術教學，自己現身說法，慢慢地帶動教學相長的分享風氣，提升會員的整體實力，大家一起追求共好。

為了維護整形醫師的權益，並改善美容醫學的亂象，台灣美容外科醫學會也與衛福部極力溝通，醫美特管辦法終於出爐，包括削骨、拉皮、抽脂等8項高風險手術必須受到限制。楊國輝指出，特管辦法限制某些科別必須由特定醫生才能做，對民眾較有保障，舉例來說，隆乳手術要由整形外科、一般外科醫生執刀，麻醉醫生等其他醫生就沒辦法執刀。至於沒有規範到的手術範疇，例如雙眼皮手術，任何醫生均可執行，消費者此時就得睜大眼睛，洽詢具有專業訓練的醫生執行會比較好。

展望未來，楊國輝期許，能夠強化台灣美容外科醫學會會員的學習意願，各世代均可用開放的心態觀摩別人的手術要領及方法，也許會因此產生新想法或新觀念，並注入自己原本慣用的手術方式之中，自身技術得以精進。同時也期望整形外科醫生能夠團結一致，不分彼此，讓台灣的美容整形醫學提升到世界級水準，並造福所有愛美的國人。

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