獨／孫生自爆「鼻子飄屍臭味」像極怪物！　醫曝毀容2關鍵原因

記者吳奕靖／高雄報導

YouTuber反骨男孩成員孫生透過網路影片自爆之前隆鼻之後，有一天醒來發現有一隻眼睛張不開，整張臉腫得像是豬頭，甚至發現鼻子裡不斷飄出屍臭味，完全聞不到其他氣味，差一點就在鬼門關前走一遭，而國內知名整型外科醫師邱浚彥就說，這跟抽菸有關係。

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥以專業角度來談孫生的隆鼻經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

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仔細看過孫生自曝鬼門關前走一遭過程的影片，邱浚彥直接點出，孫生在影片當中談到術後一個月就開始吸菸，這是相當大的「致命傷」。「抽菸對鼻子手術的感染與否佔了很重要的地位，術後戒菸的時間要比較長一點，第二個之前曾經抽過的菸，對本身循環也會產生一些影響，當然術後就要盡量都不去抽，另外也有可能身體比較勞累才會發生感染。」

▲隆鼻使用的假體 。（圖／記者吳奕靖攝）

邱浚彥也強調，孫生使用的「假體」隆鼻，假體就是個外來物，所以「如果發生感染的話，一半以上感染是不會好的，那就是要可能是要移除了，因為要移除才會好」。邱浚彥另外也提到隆鼻的時候，建議一定要先把身體照顧好，菸不能抽、二手菸也是，睡眠也要足夠，這樣才能讓抵抗力變好，才能預防隆鼻術後發生的感染情況。

不過邱浚彥也提到近期聽說有民眾會拿著「埃及艷后」照片，前往醫美診所門診詢問表示要做個一模一樣的鼻子，邱浚彥認為：「整鼻不是無止境的追求高挺，適合自己五官比例的鼻型才是最佳選擇」，照片頂多是一個參考方向，很多人先天條件上都不太一樣，是不能夠完全達到預期，或是「復刻」明星，所以要先有準備，才不會術後感覺有「落差」，產生不必要的糾紛。

▲孫生還原開刀狀況。（圖／翻攝自YouTube／孫生又來了）