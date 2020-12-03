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豬內臟風波後網路最新聲量曝　蘇貞昌獨高、陳柏惟遭鎖喉居次

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▲▼陳柏惟遭鎖喉、行政院長蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳柏惟遭鎖喉、行政院長蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

國民黨立法院黨團上周抗議美豬開放相關行政命令，以潑豬內臟的舉動，拒絕行政院長蘇貞昌上台施政報告，藍綠在議場內爆發口角，連國外媒體都報導。對此，臉書粉專「聲量看政治」分析立院杯葛美豬相關聲量，蘇貞昌聲量獨高排名第一，基進黨立委陳柏惟則因遭鎖喉排名第二。

「聲量看政治」指出，蘇貞昌承受最大壓力，聲量獨高，占了36位相關政治人物聲量的29.91％，其次是陳柏惟佔11.53％，第三名是國民黨立院黨團總召林為洲佔9.61％，第四名是國民黨立委蔣萬安佔6.6％，第五名是國民黨主席江啟臣佔5.41％

「聲量看政治」分析，蘇貞昌在美豬議題中承受最大壓力，因此聲量獨高；陳柏惟因為放話1打35，卻被鎖喉引發討論；林為洲則是帶頭丟豬內臟的始作俑者之一；而蔣萬安雖然未在「豬內臟」風波中受到矚目，但2日備詢蘇貞昌的內容，成為一部分話題；江啟臣因佔據反對黨政黨要職而有聲量。

此外，「聲量看政治」也提到，台北市長、民眾黨主席柯文哲在立院杯葛美豬事件中的聲量很低，位列第25名，僅佔相關聲量的0.34％。

▲▼立法院美豬杯葛6日聲量。（圖／翻攝聲量看政治粉專）

▲立法院美豬杯葛6日聲量。（圖／翻攝聲量看政治粉專）

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