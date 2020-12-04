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IBM警告：國家級駭客攻擊台灣　偷取新冠疫苗分發機密

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▲▼疫苗。（圖／路透）

▲疫苗。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫苗全球矚目，而美國IBM公司發出警告，有駭客正試圖入侵疫苗的供應鏈。該公司發現，全球多間涉及分發疫苗的公司，其中包括台灣企業在內，遭到據信是國家級的駭客攻擊，暫時不知攻擊是否成功。

綜合外電報導，網路安全組織IBM X-Force兩名分析員札博伊娃（Claire Zaboeva）和費迪奇（Melissa Frydrych）指出，小組最近發現有駭客發動全球網路釣魚攻擊，目標是「與運送新冠疫苗冷凍鏈有關的機構」。

這些機構包括歐盟關稅同盟總局，以及義大利、德國、捷克、南韓和台灣的能源和科技公司。

IBM表示，駭客冒充成中國冷凍鏈供應公司海爾生物醫療（Haier Biomedical）的行政人員，向提供冷凍裝備以運送新冠疫苗的機構發送釣魚電郵，目的可能是竊取有關員工的認證，以便將來非法登入公司網路，偷取與分發疫苗有關的敏感資料。

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲新冠疫苗超搶手。（圖／路透）

IBM表示，目前尚未知駭客背後身份，但從攻擊行動的準確性來看，可能是國家級駭客。札博伊娃和費迪奇則認為，沒有清晰路徑，一般網路罪犯不會花時間和資源在複雜網路的全球分發目標中進行計算準確的行動。

美國聯邦網路安全機構CISA則指出，參與疫苗運送的機構，應嚴肅對待IBM的報告，在各個層面加強警戒。

 
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