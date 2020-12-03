台鐵元旦連假狂銷「近20萬張票」　東部幹線車票幾乎被搶光

▲台鐵元旦連假車票開賣。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，交通部台鐵局規劃12月31日至1月4日為疏運期間，今日凌晨0時開放訂票，至今日上午9時止，總計完成11萬9,023筆、19萬9,293張訂票。東部幹線部分時段長途車票均已完售。

台鐵局提醒，完成訂票的旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於12月5日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形。

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另12月31日及1月1、3日東線4班實名制列車，將於12月4日零時起開放 109 年12月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲台鐵元旦連假車票已賣出近二十萬張。（圖／記者湯興漢攝）



截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

往花蓮12月31日17時以後至1月1日10時以前，長途自強號座位已售完。

往台東12月31日及1月1日14時以前，長途自強號座位已售完。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

花蓮往臺北1月3日12時至19時，長途自強號座位已售完。

臺東往臺北1月3日7時以後，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

12月31日16時以後，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

1月3日13時至19時，長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

12月31日8時至21時，長途自強號座位已售完。

(二)臺東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號各日期及車次尚有餘票。