列車長趴地開門挨轟！台鐵產工憂「來不及開關門」恐夾傷旅客

▲台鐵產業工會擔心，新制會導致列車長來不及開關門，導致旅客被夾傷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局修改制度，列車長改由樹林站下車，不隨車進入樹林調車場，因此出現車長須於樹林站跪地趴下開車門的情形。台鐵產業工會指出，車班遷移到樹林站後，行車運轉將有三大問題，包括來不及開關門、月台停靠時間不足、列車長爬上爬下為旅客做最壞示範。

台鐵12月起實施新措施，因為台鐵將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，因此自12月起，列車長將會在樹林站提早下車，不派員隨車進入調車場，預計試辦半年。在列車從調車場開往樹林站間時，車長也不會在車上，因此車長必須在樹林站趴下手動打開車門，才能讓旅客上車，由於從未見過，讓民眾對此狀況相當驚訝。

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▲▼台鐵車長趴地開門。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵產業工會表示，車班搬遷到樹林站後，對於行車運轉上會有三大問題。第一，部分車次駕駛員無法開關旅客車門，車長需在月台上演緊急情況車外開門，車長在2分鐘的時間內不僅無法及時顧及月台監視、愛心服務等，太魯閣號復位開門裝置時的自動關門機制更可能夾傷無辜旅客。

第二，台北車班首創整備班車長，當庫內整備車長與樹林站值乘車長判斷不同時，如何認定？月台短短停靠時間是否足夠？遇到突發事故，如何處理？第三，樹林站月台股道不足，不僅車輛臨時調度困難，車長更可能在無月台的地方跳下鐵軌離車，再穿越軌道爬上月台，為旅客做了最壞的示範。

台鐵產工質疑，台鐵局老早就安排遷移的事宜，卻還是在配套沒有下文前就強硬試行，完全霸王硬上弓，導致駕駛員抵制，同是基層的車長需要在危險的情況下跪在月台上，伸手到月台與車廂間的間隙，扳開車外緊急開門裝置，無暇顧及旅客上下車的情形，同時，跪在月台上開啟氣閥考克不僅有失儀態，如果旅客拍照上傳，注重形象的台鐵局難道不擔心造成傷害？