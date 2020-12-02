樹林站才上車！列車長「趴下手動開門」旅客看傻　台鐵：會檢討

▲台鐵試辦新措施，12月起不派列車長進樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵因將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，自12月起試辦讓列車長提早在樹林站下車，不隨車進出調車場新措施，因此出現列車長在樹林站趴下手動開門的狀況。對此，台鐵局表示，將納入改善事項檢討。

台鐵12月起實施新措施，因為台鐵將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，因此自12月起，列車長將會在樹林站提早下車，不派員隨車進入調車場，預計試辦半年。在列車從調車場開往樹林站間時，車長也不會在車上，因此車長必須在樹林站趴下手動打開車門，才能讓旅客上車，由於從未見過，讓民眾對此狀況相當驚訝。

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▲過去曾發生有乘客搭車誤闖樹林調車場，想沿著軌道走回樹林站卻遭撞死意外。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵局表示，車長改由樹林站上車後，需於月台扳動車門考克，臺鐵局將協調相關單位協助，採更有效率之方式，並納入試辦期間改善項目，做為試辦期滿檢討後續辦理之依據。

台鐵局指出，為改善台北車班組工作環境及備勤宿舍，歷經256工作天施工，於本(2)日由樹林調車場內搬遷至樹林站旁現址(樹林區鎮前街168號)，提供乘務同仁良好工作環境及備勤休息空間，儲備優質服務能量再出發。

車班組搬遷後，臺鐵局試辦樹林至調車場間免派車長，以減少乘務人員便乘時間，同時降低在調車場無月台路線爬上(跳下)高底盤車廂之辛苦與危險性。

▲台鐵新制提早上路。（圖／台鐵提供）

另外為防止旅客誤乘，以樹林為終點站之旅客列車，到樹林站前(下行浮洲、上行南樹林過後)車上列車資訊系統會自動播音告知提醒旅客，車長也會人工加強播音「本列車終點站樹林到了，不再提供載客服務，請旅客在樹林站下車」多次提醒旅客注意。

台鐵局表示，列車到達樹林終點站後，列車長等旅客下車完畢，會將全列車車門關閉，避免月台上不知情旅客上車。車站於關門後即由二名以上人員從頭到尾逐車清車，包括廁所逐一清查，以確保車廂淨空。台鐵局會落實執行SOP，嚴格執行清車作業，杜絕旅客誤乘情事發生。

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