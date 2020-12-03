列車長趴地開門民眾傻眼！林佳龍罕動怒「槓上立委」曝真實狀況

▲交通部長林佳龍（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局修改制度，列車長改由樹林站下車，不隨車進入樹林調車場，因此出現車長須於樹林站跪地趴下開車門的情形。立委洪孟楷痛批，若看到自己的親人五體投地開車門，任誰都會於心不忍。交通部長林佳龍則激動回應，這是個案情形，當時是在檢查列車狀況，而非一般性的常態。

台鐵12月起實施新措施，因為台鐵將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，因此自12月起，列車長將會在樹林站提早下車，不派員隨車進入調車場，預計試辦半年。在列車從調車場開往樹林站間時，車長也不會在車上，因此車長必須在樹林站趴下手動打開車門，才能讓旅客上車，由於從未見過，讓民眾對此狀況相當驚訝。

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▲▼台鐵車長趴地開門。（圖／台鐵產業工會提供）

立法院交通委員會今日召集交通部長林佳龍等人列席報告。立委洪孟楷表示，列車長是一個神聖的職業，負責全車的安全，卻必須趴在地上五體投地的開門，近幾日又都是雨天，趴下去等於手臂、膝蓋、衣服等都會是泥巴，若是自己的親人如此工作，任誰看了都會於心不忍。

▲台鐵昨日發生勞安意外。（圖／民眾提供）

林佳龍表示，台鐵有相關程序，要尊重專業，且安全是第一考量，也必須檢視情形是否為常態性或僅是個案。洪孟楷痛批，全國人民希望台鐵改善，林佳龍卻以安全為由打高空。

對此，林佳龍激動表示，媒體報導通常是針對某個片段，但該狀況身邊有許多人都在拍照，就是因為當時是在檢查列車狀況，是在改善檢討SOP的畫面，並非一般性的常態，台鐵同仁這麽辛苦，應該尊重他們的專業。

台鐵局副局長朱來順表示，由於新制影響，樹林調車場到樹林站間車上沒有列車長，因此到站後須由列車長開門，但因為開門手把在車門下，因此必須趴下開門，當時就是多名同仁在討論，如何改善作業程序，讓車長能更容易開門，不要每次都得趴地開門，由於新措施剛實施，因此還需要檢討時間。