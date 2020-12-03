玉山有望迎今年初雪！北台灣低溫下探13度「一路濕冷6天」

▲冷空氣報到！北台灣最低下探13度，一路濕冷到下周三、周四才會明顯回暖。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰、賴文萱／綜合報導

全台急凍愈晚愈冷！中央氣象局表示，受到東北季風影響，北台灣3日深夜到4日清晨最低溫15度，空曠或近山地區可能下探13度，若水氣與低溫配合，玉山有望迎來今年初雪。至於氣溫部分，東北季風一路影響至下周二，周六白天會逐步回暖，但下周三、四才會明顯回升。

氣象局指出，今（3日）一股更強冷空氣南下，白天除了高雄、屏東高溫有25度以外，其他地區高溫都在23度以下。到了傍晚，北台灣氣溫降至16、17度，中部和花東也只剩下20度左右，今晚氣溫將持續下探，在4日清晨迎來最低溫。

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氣象局表示，中部以北、東北部4日清晨低溫約15、16度，沿海空曠、近山地區最低下探13度；南部、花東地區低溫17到19度。到了4日白天，北台灣高溫都在20度以下，一整天濕冷。

降雨部分，北部、東半部地區位處迎風面，一整天斷斷續續降雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區則要注意局部大雨，另外南部地區、中部山區也會有零星短暫雨。

由於東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區易有9至11級風；基隆北海岸、東半部（含綠島蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生機率。

▲玉山5日有望迎接今年首場初雪。（圖／氣象局）

氣象預報員陳建安說，東北季風會一路影響到下周二，4日受到南方水氣影響，南部地區、中部山區有零星短暫雨，直到5日南邊水氣減少，將轉為多雲到晴，下周二前不會下雨。但東北季風依舊持續，所以北部、東半部地區仍處於降雨範圍，基隆北海岸、東北部和大台北山區須防局部大雨。

陳建安指出，後天（5日）白天溫度開始緩步回升，但東北風直到下周三、四才會真正減弱，屆時氣溫將明顯回暖，北台灣高溫將回升26到27度，低溫回到20度，水氣也會稍微減少，但北部、東北部仍有局部降雨，只是大雨發生機率變低，降雨空檔也會變多。

至於下雪部分，由於南方水氣影響，若水氣與低溫配合，3000公尺以上高山如玉山，5日有機會降下初雪。根據氣象局資料顯示，玉山在1953年開始觀測紀錄後，最早下初雪時間落在1986年10月1日，最晚下初雪的時間則落在2019年12月20日。

▼氣溫愈晚愈冷，北部、東北部持續降雨。（圖／氣象局）