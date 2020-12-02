「今年冬天台灣會比往年冷」　李富城揭1原因示警：還會持續冷下去

記者賴文萱／台北報導

今年冬天會冷嗎？資深氣象主播李富城今（2）日預報，依目前資料看來，高壓一直盤據不斷輸出冷空氣，台灣長時間吹東北風，溫度必定下降，因此今年冬天是比較冷的冬天，且會持續冷下去，中間沒有回暖希望。

李富城今在臉書發布說氣象影片，判斷今年冬天是冷冬。他先從氣象局的地面天氣圖解說近日天氣，高壓持續盤據，伸展過來台灣是吹東北風、東北季風天氣，北部陰陰雨雨，東部下雨、局部地區大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李富城說，高壓持續盤據，伸展過來台灣是吹東北風天氣，長時間吹東北風溫度必定下降。（圖／翻攝自李富城Youtube）

李富城說，高壓出海後溫度會回暖，所謂大冷三天、必定轉暖，但今年狀況不一樣！因為高壓持續盤據，不斷將冷空氣輸送出來，台灣長時間一直吹東北風，溫度必定下降，所以這個季節天氣是冷的，而且是持續的冷下去，中間沒有回暖的希望，今年冬天將是比較冷的冬天。

根據歐洲預報，2日台灣在高壓之下吹東北風，往後看到11日，也就是9天之後，高壓沒有出海，台灣還是屬於東北風天氣。李富城說，長時間冷空氣堆積在東亞，所以今年亞洲的冬天會非常非常冷，當然也包含台灣。

▲李富城說，11天後負35度低溫像舌頭往下延伸，台灣北部約在10幾度左右。（圖／翻攝自李富城Youtube）

根據今日預報圖顯示，負30到35度低溫是在北緯40度以上，而在11天之後，負35度的低溫像舌頭一樣伸下來，伸到北緯36度左右，整個地區都會變冷，這樣看來，台灣北部大概會在10幾度左右。

▲李富城根據預報分析，今年會是比往年還要冷的冬天。（圖／翻攝自臉書）

李富城說，目前北京氣溫約負7度左右，未來還會到負15度至30度，他研判今年冬天將持續有東北風吹下來，台灣會是比往年還要冷的冬天，且會冷在東亞地區，歐美地區比較暖活。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來