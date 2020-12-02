入冬最冷時刻要來了！下探15°C區域曝　雨彈再襲3地區又濕又冷

▲明晚至周五清晨是這波冷空氣最冷時間點。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

時序來到12月，今年入冬以來最冷時刻將至！氣象局表示，未來一周都是東北季風影響天氣，其中，在明晚至周五清晨是這波冷空氣最冷時間點，中部以北、東北部低溫15-18度，沿海空曠地區可能更低。

氣象預報員官欣平表示，受到東北季風影響，今天整體溫度偏涼，也是降雨空檔，但明天開始至周日水氣又會增加，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區發生局部大雨機率高，要等到下周一、二後，東北風稍減弱，水氣才會減少、降雨緩和。

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▲未來一周雨區出爐。（圖／中央氣象局）

溫度方面，這波冷空氣以明晚到周五清晨最冷，中部以北、東北部低溫15度-18度，15度會落在竹苗台中，主要是水氣少、再伴隨輻射冷卻現象，但沿海空曠地區可能會更低。

白天高溫，北台灣整周約在20度左右或低於20度，等到7-8日東北季風減弱、水氣變少，氣溫緩慢會回升24-25度。南部白天高溫仍有25-27度，夜間清晨低溫17-20度，要留意日夜溫差；中台灣低溫約16-18度，白天高溫22-26度。

▲玉山至今還沒下初雪。（圖／資料照／氣象局提供）

至於高山降雪部分，目前預報降雨範圍偏向北台灣一角，東半部則集中在宜蘭，合歡山、玉山雖然溫度低，但水氣偏少，降雪機會不高。

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