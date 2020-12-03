　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣急凍！玉山明有望迎今年初雪　今晚到明晨最低溫下探13°C

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲入冬最冷時刻降臨，最低溫僅剩13度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

入冬以來最冷時刻降臨！氣象局表示，今晚起到明晨是這波冷空氣最冷的時候，中部以北、東北部低溫15-16度，沿海空曠地區及近山區地區更可能下探僅剩13-14度，南部及花東也剩17-19度。氣象局也預報，3000公尺以上高山，如玉山，如果溫度跟水氣有互相配合，就有機會降下今年首場初雪。

▲▼玉山下雪,玉山降雪,玉山雪景,下雪,雪景,高山下雪,高山雪景。（圖／氣象局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉山明天有望迎接今年首場初雪。（圖／氣象局提供）

氣象預報員陳建安表示，今晚到明天清晨冷空氣發威，中部以北、東北部15-16度，沿海空曠、近山區地區僅剩13-14度，南部花東17-19度。

降雨區域仍以北部、東半部為主，其中，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生機率；另外由於南邊有水氣上來，南部地區、中部山區也有零星降雨現象。明天白天冷空氣持續影響，北台灣高溫只有18-20度，中南部及花東21-24度，整天感受偏涼。

此外，氣象局也預報3000公尺以上高山，如玉山，若在氣溫跟水氣配合下，明天有機會下雪。根據氣象局資料顯示，玉山在1953年開始觀測紀錄後，最早下初雪時間落在1986年10月1日，最晚下初雪的時間則落在2019年12月20日。

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲今晚到明清晨是最低溫時刻，明白天各地也感受偏涼。（圖／記者湯興漢攝）

這波東北季風會影響到下周二，周六白天開始會緩慢回溫，但這波冷空氣真正減弱時間要等到下周三、四，屆時各地溫度明顯回升，北台灣高溫回升到26-27度，低溫也會回到20度。

下周三後水氣會稍微減少，北部、東半部仍會有局部降雨，不過發生大雨機率變低，降雨空檔也會變多。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
iPhone落敗！盲測16款手機相機　冠軍超冷門
認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵　站櫃台前狂哭
音樂美女直播主帶斗內金主回家　夫暗裝監視器錄下激情片
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷空氣急凍！玉山明有望迎今年初雪　今晚到明晨最低溫下探13°C

拉拉山千年神木驚傳倒塌！樹高14層樓...雨勢不斷釀災封周邊步道

交通處罰條例新制上路！3大重點一次看懂...接送幼童更方便

拜拜求籤解籤So Easy　專家曝擲筊問事重要關鍵

終結林口交流道塞車惡夢！　高公局提增設北入、南出匝道獲共識

新鮮人面試「理想職缺」沒消息　3年後突被找回：你值5萬了

即刻降溫！今晚到明晨「低溫急凍13°C」　入冬以來最冷區域曝

一輩子沒重量訓練會「肌少症」？內行揭恐怖真相：超過35歲就知道

國光客運闢「開往秘境的公車」　30分鐘能從蘇澳直達粉鳥林

16年友結婚「碩士哥豪包1萬2」　女友轟盤子！原因曝：等一飛衝天

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

冷空氣急凍！玉山明有望迎今年初雪　今晚到明晨最低溫下探13°C

拉拉山千年神木驚傳倒塌！樹高14層樓...雨勢不斷釀災封周邊步道

交通處罰條例新制上路！3大重點一次看懂...接送幼童更方便

拜拜求籤解籤So Easy　專家曝擲筊問事重要關鍵

終結林口交流道塞車惡夢！　高公局提增設北入、南出匝道獲共識

新鮮人面試「理想職缺」沒消息　3年後突被找回：你值5萬了

即刻降溫！今晚到明晨「低溫急凍13°C」　入冬以來最冷區域曝

一輩子沒重量訓練會「肌少症」？內行揭恐怖真相：超過35歲就知道

國光客運闢「開往秘境的公車」　30分鐘能從蘇澳直達粉鳥林

16年友結婚「碩士哥豪包1萬2」　女友轟盤子！原因曝：等一飛衝天

恭喜！鼓鼓被求婚了　遭當場告白「想嫁給你」超害羞　

世界最大「革龜」曝屍！死後終於不必吃塑膠袋...海巡署：痛心

保時捷Taycan電動跑車3車型473萬起上市　接單破1000張即日交車！

傳美很不爽！情報處長抵台、陸戰隊左營授課被洩密　國安高層追查

台彩威力盃／趙浩宇長打加成最愛王威晨：氣勢帶起來

單親媽苦扛2千萬債！　小薰《大債時代》拍戲哭到爽

總爺野餐音樂會將於周六熱鬧登場　黃偉哲邀請大小朋友享受親子同樂

又反中？澳洲新法：各州跟外國協議　聯邦政府有權否決

蕁麻疹VS.濕疹「4招初步自我判斷」　久拖沒好恐是癌症或內科疾病

小S新節目酬勞不降月入32萬　B2曝拍攝進度「穿拖鞋出外景」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

好市多驚見台灣限定夯品　老外暴動

列車長趴下手動開門　旅客看傻

因一支香被公公逼離婚　她霸氣：離就離！結婚要找孤兒

全台最荒涼車站！屏東「這車站」一年僅283人搭乘

Uber Eats外送員要課稅了　繳交金額曝光！全職恐破2萬

「CPR救活女同事」大結局曝　本尊決定刪文

「買2元塑膠袋」麥當勞找零498元？官方證實

未戴口罩被警察罰3000　指揮中心回應了

李富城示警：今年冬天台灣比往年冷

3生肖好運到明年！「未來一個月」運勢曝光

長榮3空服員被開除　違規詳情曝光

SWAG徵選男優　老司機笑了：敢衝嗎？

龍蝦吃到飽端出「海戰車」！同業曝光價差

更多熱門

相關新聞

即刻降溫！入冬最冷13°C區域曝

即刻降溫！入冬最冷13°C區域曝

入冬以來最冷時刻降臨！氣象局表示，今晚起到明晨是這波冷空氣最冷的時候，中部以北、東北部低溫15-16度，沿海空曠地區及近山區地區更可能下探僅剩13-14度，南部及花東也剩17-19度，民眾要特別注意保暖。

今晨14.1℃越晚越冷！入冬最低溫探13度　北北基宜豪大雨

今晨14.1℃越晚越冷！入冬最低溫探13度　北北基宜豪大雨

入冬最冷時刻　下探15°C區域曝

入冬最冷時刻　下探15°C區域曝

李富城示警：今年冬天台灣比往年冷

李富城示警：今年冬天台灣比往年冷

雨灌不停！北北基宜再發豪、大雨特報

雨灌不停！北北基宜再發豪、大雨特報

關鍵字：

玉山玉山初雪下雪氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

台灣YouTube排行榜出爐！衛福部宣導奪熱門影片冠軍

羅志祥停工7個月少賺6億！

驚見女兒拍6分片　網美母喊話！

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

廖慧儀前男友「千字遺書曝光」！

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

中企買斷小島99年使用權　限她3天搬走

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面