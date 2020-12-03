冷空氣急凍！玉山明有望迎今年初雪　今晚到明晨最低溫下探13°C





▲入冬最冷時刻降臨，最低溫僅剩13度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

入冬以來最冷時刻降臨！氣象局表示，今晚起到明晨是這波冷空氣最冷的時候，中部以北、東北部低溫15-16度，沿海空曠地區及近山區地區更可能下探僅剩13-14度，南部及花東也剩17-19度。氣象局也預報，3000公尺以上高山，如玉山，如果溫度跟水氣有互相配合，就有機會降下今年首場初雪。

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▲玉山明天有望迎接今年首場初雪。（圖／氣象局提供）

氣象預報員陳建安表示，今晚到明天清晨冷空氣發威，中部以北、東北部15-16度，沿海空曠、近山區地區僅剩13-14度，南部花東17-19度。

降雨區域仍以北部、東半部為主，其中，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生機率；另外由於南邊有水氣上來，南部地區、中部山區也有零星降雨現象。明天白天冷空氣持續影響，北台灣高溫只有18-20度，中南部及花東21-24度，整天感受偏涼。

此外，氣象局也預報3000公尺以上高山，如玉山，若在氣溫跟水氣配合下，明天有機會下雪。根據氣象局資料顯示，玉山在1953年開始觀測紀錄後，最早下初雪時間落在1986年10月1日，最晚下初雪的時間則落在2019年12月20日。

▲今晚到明清晨是最低溫時刻，明白天各地也感受偏涼。（圖／記者湯興漢攝）

這波東北季風會影響到下周二，周六白天開始會緩慢回溫，但這波冷空氣真正減弱時間要等到下周三、四，屆時各地溫度明顯回升，北台灣高溫回升到26-27度，低溫也會回到20度。

下周三後水氣會稍微減少，北部、東半部仍會有局部降雨，不過發生大雨機率變低，降雨空檔也會變多。

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