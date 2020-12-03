今晨14.2℃越晚越冷！「入冬最低溫」探13度　北北基宜豪大雨

▲北部、東北部天氣相當濕冷。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

入冬最強冷空氣來襲，越晚越冷！中央氣象局觀測，今天（3日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的14.2度。氣象局預報員葉致均表示，今另一股冷空氣南下，預估入夜中部以北、東北部低溫15至17度，沿海空曠地區會再低1、2度，而周五清晨是最冷的時間點。

氣象局今晨持續對宜蘭縣發布「豪雨特報」，對台北市、新北市、基隆市發布「大雨特報」，東北季風影響，今宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；基隆北海岸、宜蘭平地及大台北地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

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▲▼今晨降雨仍集中在北部、東半部。（圖／氣象局）

氣象局也對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今另一股冷空氣南下，水力和風力都比2日增加一點，降雨主要在新竹以北、東半部和恆春半島，其他地區雲量也會增多，主要在各地山區和南部平地有零星降雨。

葉致均說，今北部、東北部白天高溫不超過20度，除高雄、屏東可來到25度，其他地區21至23度；今入夜中部以北、東北部低溫15至17度，沿海空曠地區會再低1、2度，其他地區18、19度，而周五清晨是這波冷空氣的最冷時間。

葉致均表示，東北季風影響到周日，這4天主要雨區是北部、東半部和恆春半島，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有局部大雨；東北季風下周一稍減弱，雨區差不多，但降雨稍緩和。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）