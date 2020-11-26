大尺網紅被當站壁怒嗆路人「看X小」　酒醉太激動警「保護管束」

記者邱中岳／台北報導

大尺度寫真網紅小優，因工作關係從高雄搬到台北萬華，但沒想到卻在酒後出門與人發生口角，民眾跑到派出所報案「男子手上還有拿刀」，警方到場只剩下小優1人，但小優回到所內情緒激動，在派出所狂吼甚至跪在地上，警方擔心小優失控，隨即進行保護管束。

警方調查，1名路人報案，在25日清晨6時許，27歲的卓姓網紅，酒後行經廣州街時與另名男子發生口角，1名老伯見狀隨即跑到派出所報案，警方獲悉「男子手上有拿刀」，趕緊趕往現場，但到場僅剩卓姓網紅1人在場。

▲大尺度網紅小優在IG說明，手腳遭警方銬住，且還被女警掐脖子。（圖／畫面翻攝小優IG）

警方事後調閱監視器，發現只看到該名卓姓網紅與1名男子發生口角爭執，但男子手上並沒有持武器，而目擊者指出，是該名女子先朝對方嗆聲「看X小」，雙方才會引發口角爭執，甚至是卓女要去向攤販借刀，還企圖當場脫衣服。

警方見卓姓網紅酒氣濃厚，隨即先將卓女帶回派出所，但卓女當時根本完全酒醉，不斷地要派出所找報案的阿伯回來，並指出「想當面跟他道謝」。

▲大尺度網紅小優酒後與路人發生口角，但因喝太醉在警所內大吼，遭警方保護管束。（圖／畫面翻攝小優IG）

卓姓女網紅隨後在派出所內咆哮，甚至跑到派出所外想找該名阿伯，最後還跪在派出所的地上，讓警方擔心該名女網紅會做出更脫序行為，所以隨即對女網紅進行保護管束。

但女網紅返家後，卻自錄影片指出，疑似被誤以為是站壁，所以才會向陌生男子出言不遜，甚至還差一點被砍死，而也相當感謝該名阿伯出言相救，但是卻認為今天錯的不是自己，為何在派出所手腳要被銬住，還要被女警勒脖子。

▲大尺度網紅小優酒後在派出所不斷哭喊，要向報案路人道謝，還一度跪在地上。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，該名一把鼻涕、一把眼淚錄下委屈的網紅，正是大尺度寫真網紅小優（xiaoyou），小優在幾個大尺度拍攝論壇頗有名氣，近期還要發行寫真書，也不吝嗇大方展現好身材。

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