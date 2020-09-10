女全裸鬧World Gym還開大絕「掰開下體」　失控全因一隻貓..下場慘了

▲LINE群瘋傳一名女婦人大鬧World Gym健身房淡水店。（圖／LINE群轉傳）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水一名簡姓婦人，4日晚間抱著愛貓打算進入World Gym健身房淡水店，但因規定被拒絕後，竟怒罵、猛踹女教練，之後甚至強闖健身房內遭壓制，掙脫後脫掉全身衣褲，三點全裸大鬧健身房內，直到警方及救護人員到場後，強行將她送往馬偕醫院治療，並依照妨害風化、傷害罪嫌送辦。世界健身公司表示，該婦人曾多次違反規定攜帶寵物入內，8月就被註銷會籍，此次教練遭暴力毆打已提告傷害。

據查證，56歲的簡姓婦人今年8月間就因為攜帶愛貓進到健身房內，多次違反店內規定，因此在今年8月間World Gym就終止她的會員資格，沒想到4日晚間10點多她又帶著貓咪想強行進入World Gym淡水店，遭制止後開始失控咆哮，「我能告特務總統，我為什麼不能告你？平常時我都把你告了，我有槍跟手榴彈咧！FXXK YOU！」接著便不顧阻攔強闖到店內大鬧。

當時一名施姓女教練（32歲）跟婦人說不能進來，「可以克制一點嗎？」婦人卻飆高音指著教練說「Shut Up！」並開始猛踹女教練的腿部，造成施女多處擦挫傷，還不斷嗆聲「警察都是我朋友，警察一大堆在追我！」貓咪就在手中不斷被甩動，她甚至還想把貓請一旁教練抱著，才方便進一步追打女教練。

見一旁教練沒人搭理，簡婦又繼續直入店內，見女教練不斷要求她出去，她一將愛貓順手一丟，竟朝女教練腿部踢擊，隨即被壓制在地上，還不斷嗆聲「妳克制我什麼？妳要肛我是不是，妳這什麼姿勢？」、「好爽喔」等語，女教練不斷強調婦人已經妨礙到大家了，但婦人仍不搭理，讓眾教練束手無策。

之後還跑去騷擾其他會員健身，似乎覺得鬧得不夠大，簡女直接將連身的長裙脫掉，而裡面內褲、內衣都沒穿，在店內裸露三點亂跑，不斷說「來啊！」要女教練再上前與她搏鬥，無視現場會員目光直視、手機拍攝，在眾人面前甩動戰繩（Battling Rope），甚至還對人直接翻開重點部位，大絕一開眾教練都不知該如何處理，只能趕快通報警方到場。

員警趕抵後，動用公權力將婦人帶出場館內，但婦人不願意坐上警車，反而跟警方對峙，經通知消防人員同到場後，經現場評估需強制送醫，於是將婦人綁定後送往馬偕醫院治療。據了解，簡女日前沒有相關強制送醫紀錄，此次是由消防人員評估後才會送醫治療，並依照傷害、妨害風化送辦。

World Gym健身俱樂部總公司表示，該婦人於事發會所，曾違反店內規定攜帶寵物入內情事，且多次發生脫序行為，因此終止其會籍；另針對9月4日闖入店內、對專員暴力相向一事，當下即立刻報警、並提告傷害。

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