淡水工人摔下8F慘死…留下喑啞妻、國中兒　暖警不掏腰包助15萬元

▲淡水工人意外墜樓慘死，暖警主動替他們申請急難救助15萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水新市鎮11月12日發生工安意外，一名詹姓水泥工在取料時疑似踩空，從8F樓梯井跌落B3慘死，留下喑啞妻子及在正在就讀國中的兒子，家庭遭逢巨變缺乏收入來源。淡水員警吳世彬見母子身陷困境，主動替他們聯繫區公所辦理急難紓困，後續將可獲得15萬元救助金；儘管說不出口，詹妻仍頻頻鞠躬搭配手語表達萬分感激之意。

據了解，詹姓工人（45歲）平時與江姓工班同事一起負責工地大樓泥作事務，當日早上如常進場至8F吊料，但因為料已經用完，詹姓工人當時準備搭電梯下樓取料，沒想到同事一回頭詹男已經失去蹤影，探頭一望才發現他已經從樓梯井墜至地下3樓，隨即通報警消到場，但詹男現場就已失去生命跡象。

水碓所警員吳世彬當時處理新市鎮這起工安意外死亡案，發現水泥工離世後留下瘖啞的妻子與就讀國中的兒子，詹男的意外驟逝除了讓家屬悲慟不已外，家中也頓失經濟支柱。

▼淡海新市鎮大樓工地出意外，工人從8樓墜下慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）



吳員對於家屬面臨的困境深感同情，熱心主動聯繫區公所協助辦理急難紓困，了解準備的資料及辦理程序後，於11月25日親自陪同家屬前往淡水區公所，臨櫃辦理急難紓困補助金申請事宜，將可獲得救助金15萬元，讓家屬對員警的善舉感動萬分。

對弱勢民眾、團體積極伸出援手已非首次，警員吳世彬平時就經常關懷轄區弱勢民眾，逢年過節也會自掏腰包購買物資濟助他們。今年10月間，他在網路上發現宜蘭縣的幸福轉運站貼出缺乏物資的消息，特地採買民生用品，並號召所內同仁及轄內的宮廟一起募集乾糧、白米等物資，並利用休假期間，親自開車送到宜蘭縣五結鄉的愛心社團。

淡水分局表示，同仁在維護轄區治安之餘，主動發掘轄區內亟需救助的苦難家庭，透過社會慈善救助網絡給予適時紓困，以解燃眉之急，殊值嘉許，也希望透過同仁的關懷，讓這些弱勢家庭感受到社會的溫暖和祝福。

▼員警帶著家屬到區公所臨櫃申辦急難紓困補助金。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼淡水分局水碓所警員吳世彬做善行親力親為。（圖／記者陳豐德翻攝）



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