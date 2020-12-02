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高雄下水道2死！妻子目睹遺體淒厲哭吼　搥胸跪坐急診室

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記者柯沛辰、吳奕靖、黃子倩／高雄報導

高雄市鹽埕區1日晚間有2名工人在下水道昏迷，送醫後雙雙傷重不治。當時消防員率先救出62歲邱姓工人，現場施作CPR急救，家屬也圍在一旁祈禱，無奈邱男送醫後仍回天乏術，讓妻子崩潰跪坐急診室外，場面令人鼻酸。

高雄市消防局1日晚間8點50分接獲民眾報案，指大公路50號有人受困下水道內，立刻派遣鼓山、新興、前金分隊及特搜中隊10車25人前往搶救，並通知水利局、區長、勞檢處、社會局救助科。

▲▼高雄下水道昏迷　2工人不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲鎮海公司老闆接獲噩耗不敢置信，不明白2人為何會在下水道內。（圖／記者黃子倩翻攝）

據悉，現場施作下水道清理工程，由鎮海科技有限公司承攬，現場涵洞深度約5公尺。鎮海公司老闆接到消息相當錯愕，聽聞記者詢問「該工程是否一定要下到下水道內？」立刻搖頭回應「不用」，不解2人為何會受困下水道。

消防人員第一時間吊掛至下水道，率先救出邱姓工人，不料期間發現第二人受困，一出人孔蓋立刻大喊「裡面還有一個人」不過，由於氧氣不夠，必須更換氧氣瓶才繼續施救。

▲▼快訊／高雄下水道昏迷2死！工人「全身淤泥」無法插管　宣告死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲消防員發覺有第二人受困，緊急上來更換氧氣瓶，「裡面還有一個人！」（圖／記者吳奕靖翻攝）

邱男被救出後，當場無呼吸心跳，由救護人員緊急施作CPR，家屬則焦急在一旁等待。10分鐘後，消防人員救出50歲林姓工人，2人先後被送往大同醫院、阮綜合醫院救治。然而林男全身淤泥、多處瘀傷，無法插管急救。

深夜10點30分左右，院方宣告2人搶救無效，先後不治身亡。噩耗傳出後，邱男妻子一度痛哭跪坐急診室外，不停搥胸，林男則是身上無證件、無人陪同。

▲▼高雄下水道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2人清理污水管線，不料竟遇劫身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於2人疑似吸入過多沼氣，是不是意外摔落下水道，正在進一步釐清。目前初步調查原因，初判是「局限空間作業未實施通風換氣」及「未實施氣體偵測」，稍早消防隊灑水後，經檢測，人孔蓋內硫化氫濃度仍有2.6ppm。

勞工局表示，雇主已違反職業安全衛生設施規則第29條之1至第29條之7暨職業安全衛生法第6條第1項之規定，最高將處30萬元罰鍰。目前勞工局勞檢處已勒令現場停工，釐清追究肇災責任，並協助辦理相關慰助事宜。

對此，水利局主任秘書張世傑回應，水利局1日上午10點37分接獲1999通報，指大公路56號前的污水管線阻塞，因此派工給維護廠商鎮海公司，而工人也在傍晚5點多到場清理。至於工人為何受困下水道，目前還在調查中。

▼經消防灑水，人孔蓋內的硫化氫濃度仍測得2.6ppm。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／高雄鹽埕2工人「下水道昏迷」　1人救出無呼吸心跳。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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