明年一月驗收政績　陸省級兩會過年前「密集」啟動

▲2021年大陸重要省級地方兩會開始啟動。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

後疫情時代，大陸重要省級地方兩會開始啟動，也是交出政績的關鍵時刻。根據大陸官媒中新社報導指出，目前各地2021年的省級地方兩會已經上交日程。截至目前，至少有16個省份確定省級人代會的召開時間，其中，河南省的人代會召開時間最早，定於1月18日開幕。

該報導指出，近期，全國多個省份的省級人大常委會紛紛召開會議，各地2021年省級人代會的時間安排也陸續出爐。根據已經公開的消息，截至12月2日，至少有16個省份透露了2021年省級人代會的召開時間。

2021年的大陸農歷春節開始的時間是2月12日，各省人代會召開時間必須在春節前「密集」舉行。其中，河南省的人代會召開時間最早，定於1月18日開幕。

另外，有9個省已經明確會議開幕具體日期，例如，山西、遼寧的人代會將於2021年1月20日同日召開，陝西、江西則在1月26日同日召開。雲南、廣西、山東、內蒙古、湖北、江蘇、寧夏等，目前這些地區人代會的召開日期還只是模糊定於「中旬」「下旬」或「中下旬」舉行。

▲2021大陸省級地方兩會開會時間 。（圖／翻攝中新網）

值得一提的是，對於會議召開時間，一些地方也特別做了說明。比如遼寧在明確2021年省級人代會召開時間後，特別強調，關於省十三屆人大五次會議的召開時間和有關事項，如遇特殊情況需要變動的，建議省人大常委會授權主任會議研究決定。

在政協會議方面，按照往年的慣例，省級政協會議往往在省級人代會前1天或2天開幕。例如，目前，河南省已明確政協會議定於2021年1月17日召開。

至於大陸2021年省級兩會關注什麼？過去2020年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年，也是「十三五」規劃收官之年。在新冠肺炎衝擊下，大陸各地將上交經濟社會發展成績單，成為省級兩會觀察重點。

報導指出，已經公佈的省級人代會建議議程中，審議地方版「十四五規劃和2035年遠景目標綱要」成為本次省級人代會的標配議題。教育、醫療、環境、住房、養老等民生領域，也是省級地方兩會輿論場中的熱門話題。

