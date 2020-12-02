擔心被卡脖子！　印度先下手「考慮在雅魯藏布江建水壩」

▲雅魯藏布江。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸將在雅魯藏布江下游實施水電開發，根據路透社消息稱，印度官員昨1日表示，該國正考慮在雅魯藏布江新建一座裝機容量為1千萬瓩的水電項目。對此，大陸官媒環球網評論，印度先下手，擔心水資源會被大陸「卡脖子。」

環球網引述報道稱，印度聯邦水利部門高官梅赫拉（TS Mehra）向該媒體表示，「當前的需求是在阿魯納恰爾邦（即中國藏南地區）建造一座大壩，減輕大陸大壩項目的不利影響」，政府最高層級正在考慮我們的提議。

梅赫拉稱，「通常，我們告訴他們（中國人），你們所進行的任何項目都不應對印度造成不利影響。他們保證了，但我們不知道他們的保證能持續多久。」報道指出，雅魯藏布江從中國西藏流經阿魯納恰爾邦、阿薩姆邦，最後流向孟加拉國。印度方面擔心中國建設的水電項目可能引發山洪或者造成缺水。

▲中印關係持續緊張。（圖／達志影像／美聯社）

談到雅魯藏布江下游水電開發大陸電力建設集團有限公司董事長晏志勇表示，「該流域乾流水能資源最豐富，下游的大拐彎地區更是世界水能富集之最，匯集近7000萬瓩的技術可開發資源，規模相當於3個三峽電站。大陸「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議中明確提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」，對於水電行業來講，是很重要的歷史性機遇。

目前，印度當地多家媒體幾乎原封不動地引用上述報道，強調印度和孟加拉國作為雅魯藏布江下游流域國家可能因此面臨水資源安全威脅。新加坡《聯合早報》11月30日援引專家分析，大陸修水電站可能起到錯峰調節作用並為印度帶來正面效應，未來江水可能實現常年較穩定流動，下游在枯水季節也可能有水可用，「但先決條件是良好的中印關係」。

▲印度軍人持槍立於中印邊界，雙方之間緊張局勢仍未改善。（圖／路透）

熟悉情況的印度消息人士也對《環球時報》表示，「印度政府對跨境河流的關注是戰略性的」。該消息人士認為，中印目前雖因邊境對峙導致雙邊關係緊張，但兩國跨境河流專家級機制等溝通渠道並未停擺，印度很可能通過現有雙邊平台向中方表達關切，或提出類似「湄瀾合作機制」的多邊聯動計劃。但他強調，在中印邊境僵局不解、雙邊關係未能得到改善的情況下，雙方跨境河流合作恐怕都難言樂觀。