點開PornHub驚見師父！網嗨喊「好色喔」　老司機曝：很多教學片

▲師父認真講解「色即是空、空即是色」。（圖／翻攝自PornHub）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人都會透過觀看A片來發洩慾望，PornHub就是造福廣大民眾的色情網站之一。一名女網友日前打開色情網站，正準備好好欣賞一番時，畫面卻跳出了「色即是空、空即是色」的影片，只見師父正經的講解心經，實在難以引起性慾。這段影片曝光後，不少網友都笑翻，「好色喔」、「阿彌陀佛，善哉善哉」。

這名女網友在《Dcard》上發文表示，她日前點開知名色情網站「PornHub」後，竟意外發現「色即是空、空即是色」的影片。師父在影片中單刀直入的切入主題，講解「色」是什麼、「空」是什麼，將《般若波羅蜜多心經》的精華濃縮在短短的1分8秒內，語氣慷慨激昂、神情專注且誠懇。

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▲PornHub上居然有微積分的教學影片，且觀看次數還不少！（圖／翻攝自PornHub）

不過，這段影片似乎跟常人所想的「色」情片有著很大的落差，原PO看完後也開玩笑，「看完後我濕了，是眼角濕了！」而影片底下還有網友回應，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，當（應）作如是觀，阿彌陀佛，善了個哉的」、「謝謝大師，我戒了」。

原PO的貼文曝光後，不少網友也笑稱，「只要你懂師父，師父就會幫你」、「修行人真的會吸引善欸，好神奇！就算被放到色情網站也不會招來惡言惡語」、「我也在PornHub看過人家放假面騎士，笑死」、「我之前還在這個網上找電磁學的教學看，還講得挺不錯的」、「用心找還能找到工程數學喔」、「淨空心靈後，可以好好學習」、「真的有喔！害我想找來看」。