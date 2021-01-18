不願嫖妓遭友酸「不是真男人」！他爆氣：「處男」錯了嗎？

▲「處男」珍惜自己的第一次，卻遭朋友酸「不是真男人」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

現今社會男女關係相對開放，有些人在年紀輕輕時就不再保有「第一次」。一名男網友卻吐露，目前單身的他，不想把「第一次」獻給沒感情的對象，因此婉拒朋友的嫖妓約，沒想到卻屢屢被朋友嘲笑羞辱「單身狗」、「老處男」，讓他爆氣怒吼「處男」錯了嗎？

一名男網友在《Dcard》上以「處男就真的可恥嗎？」為題發文，表示「我就是一個處男，雖然也交過幾個女朋友，但也都沒做過，就目前單身的我而言，除了嫖妓之外，更不可能破處了。」他提到，朋友中就只剩他一人還是處男，也沒嫖妓過，朋友們偶爾會因此向他開開玩笑，不過他並不以為意，但其中有一位朋友卻玩笑開過頭，甚至會攻擊他的外表身材，讓他忍無可忍，怒批根本是羞辱！

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原PO列舉了這名損友的「四大罪狀」，第一就是他時常會損原PO「沒去嫖過妓，不是個男人」，對此，原PO表示，「我不像有些人缺女友缺到有洞就好，怎樣都無所謂。」他認為，自己不是沒想過，但一來除了會害怕，二來是覺得用這樣破處很不甘心，純粹是自己的膽小和自尊心作罷。

▲原PO表示，他雖然交過幾個女朋友，但也都沒做過。（圖／unsplash）

第二是這名損友老是笑他單身狗，原PO表示，自己的女性朋友不少，但沒感覺的話並不會想強求跟誰在一起，他覺得「交不交是一回事，追不追是一回事，感覺對了自然就會追了。」再說，交不交女朋友並不關別人的事。

再來原PO提到，這名損友時常會嘲笑他的身材，他解釋，自己雖然不瘦，但也不到肥，就是「肉了點」，重點是這名損友自己也不瘦，還會在他努力運動健身時勸他「不要動了趕快來享受美食」，讓他無言「這樣互相傷害不覺得可笑？」

最後原PO也表示他最不能接受的點，就是對方總會在大家面前笑他是「邊緣處男工具人」，尤其在自己的女朋友面前更加變本加厲，表情永遠充滿了嘲笑跟鄙視，似乎是為了藉由羞辱原PO而給予自己一種榮譽感，讓他怒酸，「我都還沒笑你，之前其中一任女朋友有了別人的小孩，還跟人跑了呢！」

▲男子貼文表示，身為處男並沒有「錯」。（圖／翻攝自Dcard心情版）

原PO強調，自己沒嫖過妓、沒炮友、不偷、不搶、不騙，也不會在有了女友的時後還跑去嫖，而且還不讓女友知道，因此身為處男「並不可恥」，可恥的是認為「嫖過妓就是真男人，上過幾個女人等於真男人，非單身就是真男人」的這種鬼心態，而且男人的價值才不該用這麼無聊的事情來判定。

許多網友看到原po的分享後，紛紛表示認同，「優越感建立在嫖妓跟貶低朋友之上真可悲」、「我就覺得處男很可愛啊，可悲的是偏頗的價值觀，成長和男人之定義只建立在性上。」、「推！讓女人大腿打開並不厲害，厲害的是讓她們的心房打開。」、「不要這種朋友也罷，他的思想才有問題。」