　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不願嫖妓遭友酸「不是真男人」！他爆氣：「處男」錯了嗎？

▲▼ 男人,男子,背影。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「處男」珍惜自己的第一次，卻遭朋友酸「不是真男人」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

現今社會男女關係相對開放，有些人在年紀輕輕時就不再保有「第一次」。一名男網友卻吐露，目前單身的他，不想把「第一次」獻給沒感情的對象，因此婉拒朋友的嫖妓約，沒想到卻屢屢被朋友嘲笑羞辱「單身狗」、「老處男」，讓他爆氣怒吼「處男」錯了嗎？

一名男網友在《Dcard》上以「處男就真的可恥嗎？」為題發文，表示「我就是一個處男，雖然也交過幾個女朋友，但也都沒做過，就目前單身的我而言，除了嫖妓之外，更不可能破處了。」他提到，朋友中就只剩他一人還是處男，也沒嫖妓過，朋友們偶爾會因此向他開開玩笑，不過他並不以為意，但其中有一位朋友卻玩笑開過頭，甚至會攻擊他的外表身材，讓他忍無可忍，怒批根本是羞辱！

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO列舉了這名損友的「四大罪狀」，第一就是他時常會損原PO「沒去嫖過妓，不是個男人」，對此，原PO表示，「我不像有些人缺女友缺到有洞就好，怎樣都無所謂。」他認為，自己不是沒想過，但一來除了會害怕，二來是覺得用這樣破處很不甘心，純粹是自己的膽小和自尊心作罷。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲原PO表示，他雖然交過幾個女朋友，但也都沒做過。（圖／unsplash）

第二是這名損友老是笑他單身狗，原PO表示，自己的女性朋友不少，但沒感覺的話並不會想強求跟誰在一起，他覺得「交不交是一回事，追不追是一回事，感覺對了自然就會追了。」再說，交不交女朋友並不關別人的事。

再來原PO提到，這名損友時常會嘲笑他的身材，他解釋，自己雖然不瘦，但也不到肥，就是「肉了點」，重點是這名損友自己也不瘦，還會在他努力運動健身時勸他「不要動了趕快來享受美食」，讓他無言「這樣互相傷害不覺得可笑？」

最後原PO也表示他最不能接受的點，就是對方總會在大家面前笑他是「邊緣處男工具人」，尤其在自己的女朋友面前更加變本加厲，表情永遠充滿了嘲笑跟鄙視，似乎是為了藉由羞辱原PO而給予自己一種榮譽感，讓他怒酸，「我都還沒笑你，之前其中一任女朋友有了別人的小孩，還跟人跑了呢！」

▲▼處男被笑，怒發文「做錯什麼？」。（圖／翻攝自Dcard心情版）

▲男子貼文表示，身為處男並沒有「錯」。（圖／翻攝自Dcard心情版）

原PO強調，自己沒嫖過妓、沒炮友、不偷、不搶、不騙，也不會在有了女友的時後還跑去嫖，而且還不讓女友知道，因此身為處男「並不可恥」，可恥的是認為「嫖過妓就是真男人，上過幾個女人等於真男人，非單身就是真男人」的這種鬼心態，而且男人的價值才不該用這麼無聊的事情來判定。

許多網友看到原po的分享後，紛紛表示認同，「優越感建立在嫖妓跟貶低朋友之上真可悲」、「我就覺得處男很可愛啊，可悲的是偏頗的價值觀，成長和男人之定義只建立在性上。」、「推！讓女人大腿打開並不厲害，厲害的是讓她們的心房打開。」、「不要這種朋友也罷，他的思想才有問題。」

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

快訊／北部醫院再增1護理師染疫！

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

陳時中說溜嘴：是部立桃園醫院

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

台大醫院開第一槍　限縮加護病房探病次數

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

風向大轉？網還原「楊志良開除說」完整對話

五寶爸5天就辭職　洗車老闆回應

快訊／疫情有變化？陳時中下午2點親自主持記者會

被點名口罩含鉛　美德醫療回應了

更多熱門

相關新聞

他見豆花加「粉色蒟蒻」嗨翻　真相曝光吐了

他見豆花加「粉色蒟蒻」嗨翻　真相曝光吐了

在外買的食物有時會出現一些「小驚喜」。就有一名網友表示，他在屏東擔任替代役時，有一次隊長為了體恤他們辛勞，買了一桶豆花給他們享用，沒想到當大家往下挖心人日女時，卻看到有一個類似蒟蒻的粉色東西，撈出來一看竟是一隻金魚，讓他崩潰直呼「先去吐了！」

科大妹玩股跟風all in　戶頭剩9千

科大妹玩股跟風all in　戶頭剩9千

醫護友人約吃飯！他回「1句話」爆炸了

醫護友人約吃飯！他回「1句話」爆炸了

女月薪33K嘆超爛！網曝「狂媽翻身買房記」幫打氣

女月薪33K嘆超爛！網曝「狂媽翻身買房記」幫打氣

26歲魯女拜月老　依夢中指示收服百萬年薪學長

26歲魯女拜月老　依夢中指示收服百萬年薪學長

關鍵字：

Dcard處男嫖妓

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面