運動會當義工！3寶辣媽「深V解放雪乳」看光　一票爸爸噴鼻血

▲辣媽「超深V解放」，讓網友暈一片！（圖／温靈筱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

高雄一名溫姓女網友在臉書《爆廢1公社》分享絕美自拍照，透露小六女兒的運動會，要一次替表演的40位小朋友化妝，因此正思考著該如何打扮，「到底要不要露奶啊，有點擔心現場爸爸們會爆動...」結果到了今（28）日，原PO果真大方曬出超辣美照。

照片可見，留著一頭亮麗秀髮，又散發飄飄仙氣的原PO，正替孩子們畫臉妝，儘管穿著低調穿著黑色運動熱褲裝，修長美腿與好身材卻是一覽無遺，雪白深V美胸若隱若現，讓5千多名讓網友暴動了！

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留言串狂炸樓，「是要逼死多少爸媽」、「爸爸們肯定比學生多」、「全學校的爸爸都來請妳幫忙化妝」、「為什麼我兒子國小時，沒有這種美女家長」、「今日妳最美」、「我也要當小朋友」、「我準備轉學過去了」、「保健室生意一定很好...衛生紙一整年的貨，今天都拿去擦鼻血了」。





▲原PO膚質超好，素顏也飄仙氣！（圖／温靈筱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



溫姓女網友接受《ETtoday新聞雲》受訪透露，本身今年才31歲，但已是三寶媽，大女兒小六、二女兒小二，小兒子才2歲，而這次參加的是大女兒的學校30周年運動會，這是第二次替同學們化妝。

原來去年大女兒學校表演時，原PO就熱心到場幫忙化妝，當時不少小朋友就稱讚「溫媽媽好漂亮」，讓女兒驕傲不已。因此今年又有表演時，女兒也向媽媽撒嬌表示，希望一樣能來幫忙上妝，因此今一大早6點就到學校當義工。

說到姣好身材引起關注，會不會擔心老公吃醋？原PO回應，老公早就看習慣了，並不會介意。事實上，原PO保養得宜打扮火辣，與從事網拍業有關，至於該如何保持身材？她笑稱，真的沒有刻意節食與運動，「想瘦就要少吃！」

▼網友要噴鼻血了！（圖／翻攝爆廢1公社）

