19歲鮮肉自稱馬拉度納私生子！　律師提訴狀：要求「開棺」驗DNA

▲現年19歲的羅拉自稱是馬拉度納的私生子。（圖／翻攝自YouTube／América TV）



記者張方瑀／編譯

阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona））25日因心臟病驟逝，就在他下葬不到24小時，就有一名19歲男子出面自稱是馬拉度納的私生子，並表示自己的母親曾和馬拉度納在一起7年之久，因此透過律師發函要求親屬「開棺」驗DNA。

根據《每日郵報》與《太陽報》報導，現年19歲的羅拉（Santiago Lara）透過律師提出向當地家事法院提出訴狀，要求取得馬拉度納的驗屍報告與DNA檢測結果，並開棺將其遺體送回太平間。羅拉表示，他的母親加拉特（Natalia Garat）是一名服務生，在2006年因癌症去世，過世時僅23歲，她生前曾和馬拉度納有過一段長達7年的感情。

▲▼現年19歲的羅拉和年輕時的馬拉度納確有幾分相似。（圖／翻攝自YouTube／América TV）



加拉特過世後，羅拉便是由當時加拉特的男友馬塞洛（Marcelo Lara）扶養長大。羅拉說，自己在13歲時看到雜誌上的馬拉度納，還以為雜誌上的照片是自己，回家詢問馬塞洛後才得知真相，因此他從當時就開始尋求和馬拉度納進行親子鑑定。

羅拉的律師努涅茲（Jose Nunez）表示，他上個月初就曾和馬拉度納的律師接觸，馬拉度納本人也願意進行DNA檢測，所以他們才會選擇在此刻將一切訴諸法庭。羅拉則說，他在意的並不是金錢，而是自己到底是誰，「我知道這個要求會在阿根廷引發混亂，但如果我不這麼做，誰會讓我驗DNA呢？」

馬拉度納生前曾「承認」擁有2子3女，其中2女是和前妻維拉芬妮（Claudia Villafane）所生，其餘是前女友奧赫達（Veronica Ojeda）所生。去年曾傳出，馬拉度納在古巴也有3名私生子，當時他的女兒吉安妮娜（Giannina Maradona）就曾開玩笑說，「再3個就能組成11人球隊了，加油，你（爸爸）能做到！」