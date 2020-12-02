金馬錄音師郭禮杞授課　朝陽科大學子零距離學習

▲郭禮杞希望能藉由實務工作坊傳授自身經驗，培養更多年輕一代的電影聲音工作者。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

最近才以電影《無聲》奪下第57屆金馬獎最佳音效、知名錄音師郭禮杞受邀到朝陽科技大學授課，朝陽傳播藝術系主任安碧芸表示，業界尊稱郭禮杞為「郭師傅」，擁有超過25年的業界經歷，除了《無聲》，還曾以《失魂》、《最遙遠的距離》、《松鼠自殺事件》等作品榮獲金馬獎，盼透過短期、密集的工作坊形式，讓學生在技術跟實務面都有新增進。

台中市新聞局影視發展科長劉仲偉表示，為發展台中成為影視產業重鎮，市府逐年編列預算補助推動影視發展活動經費，而朝陽科大傳播藝術系作為台灣中部影像創作之專業學系，長年致力於發展親產學之校園文化，培育專業影視實務人才不遺餘力，加上座位於霧峰的中台灣影視基地，亦自去年10月正式營運，引進民間專業技術團隊經營，未來希望能攜手合作，共同為台灣的影視產業努力，讓台中成為影視人才培育的搖籃。

郭禮杞強調，聲音在電影中扮演相當重要的元素，但卻經常被忽略，影視相關科系的學生也多想擔任導演、攝影師或燈光師，相較之下較少有人願意投入「聲音」工作，這也是他願意南下台中的最主要原因，希望能利用這個機會傳授自身經驗，培養更多年輕一代的電影聲音工作者。