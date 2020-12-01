價值220萬特斯拉Model 3　電商雙12當天12元起價競標

▲電商業者繼雙11推出豪宅競標後，雙12再推特斯拉價值220萬的頂級車款Model 3競標活動。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

延續雙11及黑五狂歡節熱潮，電商雙12接力登場，東森購物全通路齊發大推超殺優惠，雙12當天更有東森幣擴大折抵加碼；蝦皮購物繼豪宅競標後，此次祭出價值220萬的特斯拉Model 3，以12元起標價再吸一波買氣；Yahoo奇摩購物中心則有百萬商品下殺1折起、刷聯名卡最高回饋25%等好康。

東森購物「12.12激戰狂歡GO」開跑，即日起至12/28，推出上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等，通通祭出超殺特惠價，包括ETMall、電視購物及MOD等多通路，提供更多元豐富、物超所值的購物選擇，眾多指定商品12元、112元、1,212元、11,212元，ETMall更推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200；活動期間，透過LINE購物導購再享LINE POINTS 5%回饋無上限，以及3大超商取貨服務，東森幣也回饋12%，雙12當天更加碼東森幣擴大折抵。

▲東森購物「12.12激戰狂歡GO」。（圖／東森購物提供）

看好用戶熱衷競標活動，蝦皮購物雙12再推價值破220萬的特斯拉Model 3 Performance，凡於12/12前下單，就可獲得12/12當天的競標資格，12元起標，出價最高者得標，確認購車後，蝦皮購物再加碼贊助20萬元購車金。此外，多項人氣商品下殺1.2折，如New Balance 574中性淺灰復古鞋、Marshall藍牙耳罩式耳機通通下殺千元有找、原價11,400元的Apple Watch SE LTE也推出瘋狂活動價1,368元、防潮專用HITACHI日立8L除濕機只要1,188元。

Yahoo奇摩購物中心推出「1212超級趴」暖身慶活動，即日起至12/8期間，狂灑破億折價券，更集結精品、家電、美妝、保健等7大品類輪番上陣祭優惠，全站百萬商品直降1折起，單日消費滿3,000元送300購物金，累積無上限；刷Yahoo聯名卡享筆筆6%回饋無上限，指定品牌加碼最高回饋15%，消費累積滿12,000元再送1,200刷卡金，相當於最高享25%回饋。無卡分期單筆滿25,000元則送2,500超贈點，選購24h快速到貨商品滿萬送千元購物金。