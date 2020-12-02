疫情衝擊捐款直直落　台中瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠

▲台中釩泰李姓業者（後左3）將義賣口罩所得1成，捐給瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情重創以出口最大宗的機械業者，更慘的是，機械業是台中瑪利亞愛心學園最大捐款來源，學園2日表示，今年捐款直落3成多，為了自給自足，正積極籌設快樂襪工廠，希望在聖誕節搶一波買氣，一家大型口罩業者得知後，不但要捐出聖誕口罩義賣所得的1成，更率先淘錢買襪，希望社會共襄盛舉，完成明年成立工廠的目標。

瑪利亞社會福利基金會公共事務室主任陳麗娟表示，基金會除了政府補助之外，最大捐款來源是社會各界，尤其是精密機械業，但因為受到疫情衝擊，嚴重影響出口，連帶的也銳減捐款收入，因此為了自給自足，決定籌設快樂襪工廠，襪子圖案由學員設計，再委由彰化的襪子工廠製作。

基金會表示，快樂襪工廠目標明年成立，金額是500萬元，希望能在聖誕節期間搶一波買氣，順利籌措到經費，讓學員們擁有自信，自力更生，也幫助身心障礙的青年創業機會。

台中一家經營大型口罩的李姓業者獲悉後，馬上前往愛心學園，並且淘出2萬元購買快樂襪，並且推出六款不同造型的聖誕節口罩，即日起義賣到25日，並捐出義賣所得的1成給瑪利亞，也歡迎社會各界一起協助基金會做公益。

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