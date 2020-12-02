　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情衝擊捐款直直落　台中瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中釩泰業者將義賣口罩所得1成，捐給瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中釩泰李姓業者（後左3）將義賣口罩所得1成，捐給瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情重創以出口最大宗的機械業者，更慘的是，機械業是台中瑪利亞愛心學園最大捐款來源，學園2日表示，今年捐款直落3成多，為了自給自足，正積極籌設快樂襪工廠，希望在聖誕節搶一波買氣，一家大型口罩業者得知後，不但要捐出聖誕口罩義賣所得的1成，更率先淘錢買襪，希望社會共襄盛舉，完成明年成立工廠的目標。

▲▼台中釩泰業者將義賣口罩所得1成，捐給瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠。（圖／記者鄧木卿攝）

瑪利亞社會福利基金會公共事務室主任陳麗娟表示，基金會除了政府補助之外，最大捐款來源是社會各界，尤其是精密機械業，但因為受到疫情衝擊，嚴重影響出口，連帶的也銳減捐款收入，因此為了自給自足，決定籌設快樂襪工廠，襪子圖案由學員設計，再委由彰化的襪子工廠製作。

▲▼台中釩泰業者將義賣口罩所得1成，捐給瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠。（圖／記者鄧木卿攝）

基金會表示，快樂襪工廠目標明年成立，金額是500萬元，希望能在聖誕節期間搶一波買氣，順利籌措到經費，讓學員們擁有自信，自力更生，也幫助身心障礙的青年創業機會。

台中一家經營大型口罩的李姓業者獲悉後，馬上前往愛心學園，並且淘出2萬元購買快樂襪，並且推出六款不同造型的聖誕節口罩，即日起義賣到25日，並捐出義賣所得的1成給瑪利亞，也歡迎社會各界一起協助基金會做公益。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
只花15元　9-10月統一發票中200萬大獎
快訊／奧迪TT迴轉撞黃牌重機！　騎士彈飛命危
用iPhone比較笨？　最新調查：安卓用戶智商比蘋果高8分
快訊／買手搖飲中千萬　9-10月完整中獎發票公布
她被下藥輪流性侵　2男1死下場出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林燕祝慰問重傷昏迷鐘姓護理師家屬　社會局開代收募款專戶協助家屬度難關

雨下太多宜蘭「柑橘開口笑」果農心淌血　三星柑橘農損3成

「金安獎」竹市大滿貫8金認證　林智堅：學習當貼心的用路人

竹市漁民、潛水客、小學生組海洋巡守隊　清除17公噸廢棄物

雲林食安管理自治條例三讀通過　殘留萊克多巴胺超標最高罰2億

操作槍報備持有或報繳進入倒數　枋警：違法持有者最高罰20萬

奪金鐘最佳兒少節目主持人獎　南澳高中陳宇盼傳承泰雅文化

疫情衝擊捐款直直落　台中瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠

雲林資源回收站大火PM2.5瞬間飆高　環保局依法告發

槓上開花　南警少年隊破獲毒品分裝工廠意外查獲槍枝

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

林燕祝慰問重傷昏迷鐘姓護理師家屬　社會局開代收募款專戶協助家屬度難關

雨下太多宜蘭「柑橘開口笑」果農心淌血　三星柑橘農損3成

「金安獎」竹市大滿貫8金認證　林智堅：學習當貼心的用路人

竹市漁民、潛水客、小學生組海洋巡守隊　清除17公噸廢棄物

雲林食安管理自治條例三讀通過　殘留萊克多巴胺超標最高罰2億

操作槍報備持有或報繳進入倒數　枋警：違法持有者最高罰20萬

奪金鐘最佳兒少節目主持人獎　南澳高中陳宇盼傳承泰雅文化

疫情衝擊捐款直直落　台中瑪利亞愛心學園籌設快樂襪工廠

雲林資源回收站大火PM2.5瞬間飆高　環保局依法告發

槓上開花　南警少年隊破獲毒品分裝工廠意外查獲槍枝

和牛涮卡打卡送蛤蜊！王品8品牌同步推鍋物季　30款鍋物可選擇

環時總編胡錫進被下屬舉報「婚外情2名女員工」　PO關鍵對話澄清

首波5萬盒！「松石綠口罩」12/6萊爾富開賣　網嗨翻：不怕黃牛了

看謎片不過癮招實習生練偷拍　色老闆翻攝「本人對比照」留念

「已經82歲了」阿北無罩搭車：現在不方便！全車傻眼：誰家的長輩

包租公看過來！房租收現金漏貼印花稅票　最少罰5倍稅額

林燕祝慰問重傷昏迷鐘姓護理師家屬　社會局開代收募款專戶協助家屬度難關

【廣編】越混越美麗！2020台灣室內設計週　感受創意的極限魅力

洗完澡被載回家！　貪玩金「還沒坐夠」屁股黏車上：再玩一下啦

雨下太多宜蘭「柑橘開口笑」果農心淌血　三星柑橘農損3成

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

地方熱門新聞

30年球館關店　台中人淚：沒地方去了

白牌車駕駛命案　3人傷害致死移送

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

台中水果月曆太搶手　遭網拍一份190元起

內埔女外出超商購物3hrs未回

南投婦人倒車暴衝路人嚇壞摔斷牙

桃園品格及廉潔教育宣導　笨港國小舉行

「台地－桃園社造資訊網」　上線

快變死城了！彰化大城鄉民挺綠電跪地陳情

60天2橫死　南投彰南路3日「路祭」生人迴避

黃偉哲不捨護理師被撞重傷派人慰問

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

六合夜市「辦桌免費吃」只發試喝杯　高雄市府怒解約

最新縣市長施政滿意度調查黃偉哲六都第3

更多熱門

相關新聞

萬聖節口罩　國家隊釩泰25日義賣

萬聖節口罩　國家隊釩泰25日義賣

口罩國家隊釩泰公司將於明(25)日上午在彰化秀水工廠舉辦一場賣口罩做愛心公益活動，口罩樣式獨特，除了有特殊色、還有超夯的萬聖節、國旗口罩，可以組合也可以單買，最低以7折價販售，每人限購5盒，當日也將捐出口罩所得40萬元，全數捐給秀水低收入戶，口罩都符合醫用等級皆有MD、MIT鋼印。

國家口罩隊找地下廠代工負責人哽咽道歉

國家口罩隊找地下廠代工負責人哽咽道歉

口罩國家隊竟找地下廠代工　百萬黑心貨流市面

口罩國家隊竟找地下廠代工　百萬黑心貨流市面

關鍵字：

釩泰瑪利亞學園

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥停工7個月少賺6億！

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

黑人私開LINE群傳謎片！驚見名單「成員全是大咖天王」

阮經天同框小12歲親弟　網：還以為雙胞胎

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

更多

最夯影音

更多
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面