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口罩國家隊再出包！正牌釩泰竟找地下廠代工　百萬片黑心貨流市面

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▲彰化地檢查獲釩泰公司非法販售口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化地檢查獲釩泰公司非法販售口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

唐記者詠絮／彰化報導

國家隊又出包！台中口罩商釩泰公司為增加口罩產量，9月起委託未經許製造醫療口罩的雲林丞威公司，製造口罩後於藥局通路販售上百萬片，彰化地檢昨(29)日指揮專案小組搜索秀水工廠及2公司，現場查扣機台及1萬7千片口罩等證物，經偵訊後，將釩泰公司李姓負責人及丞威公司謝姓負責人依違反藥事法各以50萬元、100萬元交保。

▲彰化地檢查獲釩泰公司非法販售口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化地檢查扣釩泰公司機台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地檢日前接獲檢舉，在彰化轄區內有口罩公司委託未經許可之廠商製造醫療用口罩於通路上販售，特組成專案小組，指派檢察官朱健福指揮偵辦。

專案小組隨即調閱及比對相關資料蒐證後，9月29日由主任檢察官吳怡盈、檢察官朱健福、賴政安、施教文、李秀玲、余建國、劉彥君等人指揮調查局彰化縣調查站、桃園及台中市調查處、北部機動站、彰化縣警察局刑警大隊科偵隊，並協同彰化縣衛生局等機關，出動檢警調約130人，到釩泰及丞威公司展開搜索，同時傳喚公司負責人及員工共31人到案說明，同時扣得製造口罩機臺、口罩1萬7千片、口罩原料、帳冊、出貨資料等證物。

▲彰化地檢查獲釩泰公司非法販售口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化地檢查獲釩泰公司非法販售口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經檢方調查後發現，釩泰公司為領有製造醫療用口罩許可之公司，惟為增加口罩之產量，對外販售牟利，自今年9月初起，委託未經許可之丞威公司製造醫療用口罩後，以該等公司所生產之品名「釩泰醫用口罩」，透過藥局通路販售，總計自9月7日至23日止，共計已製造販售約上百萬片口罩。另經彰化地檢及主管機關清查比對相關資料結果，初步並未發現該公司上開所製造口罩，有混充入該公司所製造的「實名制」口罩。

檢察官訊問後，認釩泰公司李姓負責人及丞威公司謝姓負責人均涉有違反藥事法罪嫌，分別諭知50萬元、100萬元交保。

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