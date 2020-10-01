國家口罩隊找地下廠代工！釩泰老闆哽咽道歉：接受退貨且賠運費

▲釩泰公司負責人李國鈺於記者會哽咽道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中口罩商釩泰公司為增加口罩產量，9月起委託未經許可製造醫療口罩的雲林丞威公司，製造口罩後於藥局通路販售上百萬片，遭彰化地檢署查獲。釩泰負責人李國鈺9月30日被以50萬元交保，1日於記者會鞠躬哽咽向社會道歉，同時表示一定會負起責任。

李國鈺表示，近日由於訂單壓力，所以委託雲林縣丞威公司製造口罩，委託前也曾勘廠，了解其生產能力、環境合格之後，才委託承威生產，卻不知承威未獲衛服部核准許可證，又因自己對醫療口罩生產法規不清楚，導致誤觸法令，造成消費者對口罩國家隊產生疑慮，因此今日出來向社會道歉。

李國鈺指出，釩泰公司雖被政府列為口罩國家隊，但至今尚未正式供貨，委託承威生產的口罩均未交做實名制口罩，他說，他是合法公司，也是洗腎過濾器材大廠，這次因他不熟悉法規犯下過錯，公司一定負責到底，接受消費者退費，且負擔退費所須的運費。

▲釩泰公司負責人李國鈺。

彰化地檢日前接獲檢舉，在彰化轄區內有口罩公司委託未經許可之廠商製造醫療用口罩於通路上販售，特組成專案小組，指派檢察官朱健福指揮偵辦。

檢方調查，釩泰公司為領有製造醫療用口罩許可之公司，惟為增加口罩之產量，對外販售牟利，自今年9月初起，委託未經許可之丞威公司製造醫療用口罩後，以該等公司所生產之品名「釩泰醫用口罩」，透過藥局通路販售，總計自9月7日至23日止，共計已製造販售約上百萬片口罩。另經彰化地檢及主管機關清查比對相關資料結果，初步並未發現該公司上開所製造口罩，有混充入該公司所製造的「實名制」口罩。

檢察官訊問後，認釩泰公司李姓負責人及丞威公司謝姓負責人均涉有違反藥事法罪嫌，分別以50萬元、100萬元交保。釩泰負責人李國鈺1日上午於記者會鞠躬哽咽向社會道歉，表示一定會負起責任。

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